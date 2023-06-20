Сын Байдена признал вину в налоговых правонарушениях

Хантер Байден — сын Президента США — признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений. Об этом со ссылкой на письмо американского Минюста в суд штата Делавэр сообщает РИА Новости.

«Ответчик согласился признать вину по двум эпизодам, касающимся налоговой информации», — отмечается в документах.

Согласно материалам, Байдена-младшего обвиняют в умышленной неуплате налогов. Третье же обвинение связано с тем, что он, владея оружием, использовал запрещенные препараты. По данным Минюста, по этому пункту Хантер Байден согласился на досудебные меры. Что касается запрещенных веществ, он может пройти курс реабилитации либо другой помощи, однако подробности в документе не приводятся.