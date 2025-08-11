Сычев: «Зенит» после поражения от «Ахмата» выложится на 200% в матче со «Спартаком»

Фото: fc-zenit.ru

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от игры пятого тура, где сойдутся «Зенит» и «Спартак».

«Все понимают, что будет супердерби. Колоссальная значимость. Будет интересно посмотреть, кто в каком состоянии подойдёт. Думаю, по матчу с «Ахматом» «Зенит» всё‑таки хотел победить малой кровью и к матчу со «Спартаком» подойдёт совсем в другом настрое и состоянии. Сергей Богданович найдёт нужные слова, и мы увидим совершенно другой «Зенит», который будет выкладываться на 200%», – сказал Сычев «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент команда Сергея Семака располагается на восьмом месте в таблице РПЛ с пятью очками. Подопечные Деяна Станковича же идут на 11-м месте с четырьмя баллами.

Игра «Зенита» со «Спартаком» состоится 16 августа в 17:30 по мск.