Сяо Жанцзянь на форуме «РОСТКИ»: Отношения городов Казани и Хэфэй должны расширяться

Отношения между Казанью и китайским городом Хэфэй должны расширяться и углубляться. Об этом заявил заместитель руководителя Канцелярии иностранных дел Народного правительства Хэфэй Сяо Жанцзянь на форуме «РОСТКИ» в столице Татарстана.

«Надеемся, что сотрудничество с Казанью для укрепления всесторонних обменов, междисциплинарного взаимодействия и дружбы между городами приведет к новым высотам», – сказал спикер на сессии «Города-побратимы и расширение горизонтов: успешный опыт и новые цели».

Чтобы контакты между городами-побратимами не прерывались, нужно последовательно реализовывать несколько постоянных проектов по обмену и сотрудничеству, убежден Сяо Жанцзянь.

По его словам, эти проекты можно реализовать в течение длительного периода времени в какой-то определенной отрасли в соответствии с особенностями каждого города-побратима.

«На этой основе мы должны планировать более широкие обмены и сотрудничества», – отметил спикер.

Он добавил, что на международные обмены городов-побратимов финансирование выделяется ограниченное, что затрудняет реализацию определенных программ. Поэтому необходима государственная поддержка, убежден Сяо Жанцзянь.

«Это общая для всех стран проблема. Считаем, что государство должно принимать больше участия в деятельности городов-побратимов. В будущем надеемся активизировать ресурсы общественных обменов, чтобы большее число субъектов могло в них участвовать», – заключил он.

На сессии был подписан меморандум о взаимопонимании по углублению сотрудничества и обменов между городами Казань и Хэфэй. Подписи под документом поставили заместитель главы столицы Татарстана Евгения Лодвигова и Сяо Жанцзянь.