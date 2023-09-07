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Сяо Жанцзянь на форуме «РОСТКИ»: Отношения городов Казани и Хэфэй должны расширяться
Отношения между Казанью и китайским городом Хэфэй должны расширяться и углубляться. Об этом заявил заместитель руководителя Канцелярии иностранных дел Народного правительства Хэфэй Сяо Жанцзянь на форуме «РОСТКИ» в столице Татарстана.
«Надеемся, что сотрудничество с Казанью для укрепления всесторонних обменов, междисциплинарного взаимодействия и дружбы между городами приведет к новым высотам», – сказал спикер на сессии «Города-побратимы и расширение горизонтов: успешный опыт и новые цели».
Чтобы контакты между городами-побратимами не прерывались, нужно последовательно реализовывать несколько постоянных проектов по обмену и сотрудничеству, убежден Сяо Жанцзянь.
По его словам, эти проекты можно реализовать в течение длительного периода времени в какой-то определенной отрасли в соответствии с особенностями каждого города-побратима.
«На этой основе мы должны планировать более широкие обмены и сотрудничества», – отметил спикер.
Он добавил, что на международные обмены городов-побратимов финансирование выделяется ограниченное, что затрудняет реализацию определенных программ. Поэтому необходима государственная поддержка, убежден Сяо Жанцзянь.
«Это общая для всех стран проблема. Считаем, что государство должно принимать больше участия в деятельности городов-побратимов. В будущем надеемся активизировать ресурсы общественных обменов, чтобы большее число субъектов могло в них участвовать», – заключил он.
На сессии был подписан меморандум о взаимопонимании по углублению сотрудничества и обменов между городами Казань и Хэфэй. Подписи под документом поставили заместитель главы столицы Татарстана Евгения Лодвигова и Сяо Жанцзянь.
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