Сян Бо указал на стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем

Фото: Генконсульство КНР в Казани

Китайско-российское всестороннее стратегическое взаимодействие развивается в духе времени, оставаясь зрелым и устойчивым. Об этом заявил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

«Под стратегическим руководством лидеров двух стран зрелые, стойкие и устойчивые китайско-российские отношения носят неконъюнктурный характер, что бы вокруг нас не происходило, они не подвержены влиянию внешних факторов, выдержали испытание как международной турбулентностью, так и геополитическими играми», – приводит его слова пресс-служба диппредставительства.

Он напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Победы в войне против фашизма.

«Китай и Россия проведут важные дипломатические мероприятия, такие как заседания Совета глав государств и Совета глав правительств (премьер-министров) Шанхайской организации сотрудничества. Обе стороны будут вместе отстаивать историческую память о Второй мировой войне и ее итоги, способствовать новому прогрессу в сотрудничестве между странами "глобального Юга" в рамках ШОС, БРИКС, а также содействовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении», – отметил Сян Бо.

Высококачественное развитие двусторонних отношений между Китаем и Россией предоставляет важные возможности для повышения уровня регионального сотрудничества между двумя странами, уверен дипломат.

«В этом году стороны проведут пятое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Янцзы — Волга", третий Международный форум "РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество" и десятый Китайско-российский молодежный форум в формате "Янцзы – Волга". Уверен, что эти мероприятия придадут новый импульс, создадут новую динамику и новые точки роста региональному сотрудничеству, способствуя поддержанию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на стабильно высоком уровне», – заключил генконсул.