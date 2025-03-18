Сян Бо: Высококачественное развитие Китая дает энергию развитию всего мира

Фото: © пресс-служба Генконсульства КНР в Казани

Генконсул КНР в Казани Сян Бо поделился своими впечатлениями от «Двух сессий» (сессии ВСНП И ВК НПКСК), которые недавно прошли в Пекине.

«Две сессии» являются важным окном, через которое можно наблюдать за политикой Китая, ближе ознакомиться с его развитием и новыми возможностями, а также вызывают широкий интерес у международного сообщества. Мне посчастливилось присутствовать на некоторых заседаниях в рамках этих сессий, и я хотел бы поделиться своими впечатлениями», – цитирует Сян Бо пресс-служба Генконсульства.

По словам Сян Бо, экономика Китая демонстрирует стабильный рост и обладает значительным потенциалом. По итогам 2024 года объем экономики Китая увеличился, структура улучшилась, а движущие силы стали более инновационными. Валовой внутренний продукт достиг 134,9 трлн юаней, рост составил 5%, позволив занять лидирующие позиции среди крупнейших экономик мира, вклад Китая в глобальный экономический рост сохраняется на уровне около 30 процентов. Производство зерна впервые превысило 700 млн тонн, а годовой объем производства автомобилей на новых источниках энергии превысил 13 млн единиц. Добавленная стоимость в сфере высокотехнологичного производства выросла на 8,9%, в производстве оборудования – на 7,7%. От AI-модели «Deepseek» и человекоподобных роботов до анимационного фильма «Не Чжа – 2», эти новые технологии, отрасли и форматы бизнеса увеличили «золотое содержание» экономического развития Китая.

Также на Собрании «двух сессий» установили целевой показатель экономического роста Китая на 2025 год – примерно 5%.

«Правительство Китая будет уделять первостепенное внимание задаче высококачественного развития, проводить более действенную и эффективную макроэкономическую политику, стимулировать потребление, повышать эффективность инвестиций, всесторонне расширять внутренний спрос, развивать производительные силы нового качества с учетом местных условий, а также развивать «отрасли будущего», такие как биопроизводство, квантовые технологии, воплощенный искусственный интеллект и интернет 6G. Международный валютный фонд и Всемирный банк повысили прогнозы по экономическому росту Китая, ожидая, что в 2025 году китайский рынок покажет достойные результаты», – отметил Сян Бо.

Еще, по его словам, Китай продолжает расширять открытость внешнему миру на высоком уровне, тем самым придает энергию его развитию. КНР, отмечает Сян Бо, выступает за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, неизменно придерживаясь политики открытости внешнему миру, уверенно расширяя открытость на институциональном уровне и планомерно расширяя инициативную и одностороннюю открытость. Китай стал основным торговым партнером для более чем 150 стран и регионов, предоставляя нулевую тарифную ставку на товары из наименее развитых стран, установивших дипломатические отношения с Китаем, и постоянно расширяет список стран с односторонним безвизовым режимом.

«Китай опубликовал «План действий по стабилизации иностранных инвестиций на 2025 год», предложив 20 политических мер для продвижения открытости внешнему миру. На Собрании «двух сессий» в этом году было предложено усилить меры по стабилизации внешней торговли, всемерно поощрять иностранные инвестиции, способствовать умеренному открытию в таких областях, как телекоммуникации, культура, здравоохранение и образование, а также углубленно и основательно продвигать высококачественное совместное строительство инициативы «Один пояс – один путь». Экономика Китая продолжает служить «якорем стабильности» и «источником силы» для мировой экономики», – сказал он.

Помимо этого, китайская сторона неизменно считает, что протекционизм ведет в никуда, а в торговых и тарифных войнах не может быть победителей. Недавно, как рассказал Сян Бо, США, используя проблему фентанила как предлог, ввели дополнительные тарифы, игнорируя достижения сотрудничества между Китаем и США в области борьбы с наркотиками и серьезно нарушая правила Всемирной торговой организации.

«Это не только не решает их собственных проблем, но и не способствует интересам обеих сторон, а также не приносит пользы миру. Торговые связи у нас с США строятся на взаимной и паритетной основе, а сотрудничество приводит к взаимным выгодам. В случае непрекращения неадекватных шагов ответные шаги Китая не заставят себя ждать», – подчеркнул генконсул КНР в Казани.

Он добавил, что китайско-российское всестороннее стратегическое взаимодействие развивается в духе времени, оставаясь зрелым и устойчивым. На пресс-конференции в рамках «двух сессий» Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китая Ван И всесторонне и систематически изложил внешнеполитические позиции Китая, подчеркнув, что вне зависимости от международной конъюнктуры дружба между Китаем и Россией была и остается исторически незыблемой и самодостаточной. Под стратегическим руководством лидеров двух стран зрелые, стойкие и устойчивые китайско-российские отношения носят неконъюнктурный характер, что бы вокруг нас ни происходило, они не подвержены влиянию внешних факторов, выдержали испытание как международной турбулентностью, так и геополитическими играми, отметил Сян Бо.

Генкосул напомнил, что в этом году исполняется 80 лет со дня победы в мировой антифашистской войне. Китай и Россия проведут важные дипломатические мероприятия, такие как заседания Совета глав государств и Совета глав правительств (премьер-министров) Шанхайской организации сотрудничества. Обе стороны будут вместе отстаивать историческую память о Второй мировой войне и ее итоги, способствовать новому прогрессу в сотрудничестве между странами «глобального Юга» в рамках ШОС, БРИКС, а также содействовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении.

«Высококачественное развитие двусторонних отношений между Китаем и Россией предоставляет важные возможности для повышения уровня регионального сотрудничества между двумя странами. В этом году стороны проведут пятое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Янцзы – Волга», третий Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» и десятый Китайско-российский молодежный форум в формате «Янцзы – Волга». Уверен, что эти мероприятия придадут новый импульс, создадут новую динамику и новые точки роста для регионального сотрудничества, способствуя поддержанию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на стабильно высоком уровне», – резюмировал Сян Бо.