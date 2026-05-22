Сян Бо встретился со студентами-международниками вузов Поволжья

Встреча генконсула Сян Бо со студентами из разных регионов ПФО прошла в здании Генерального консульства Китая в Казани. Им рассказали об инициативах Китая, сотрудничестве с Россией, а также угостили национальной едой.

«В работе нашего Генконсульства есть три основных направления: укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Китая и ПФО, активное содействие дружескому обмену и деловому сотрудничеству, а также совершенствование консульских услуг», – отметил Сян Бо.

Он напомнил, что совсем недавно в Пекине состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина. Также столицу Поднебесной на прошлой неделе посетил и Президент США Дональд Трамп.

«Сегодня мир стоит на новом перекрестке. Тесное взаимодействие между Россией, Китаем и США оказывает значительное и глубокое влияние на стратегическую стабильность и развитие общества», – пояснил Сян Бо.

В ходе встречи сотрудники Генконсульства рассказали студентам о китайской модели модернизации, тайваньском вопросе и глобальных инициативах Китая.

«Инициатива по знакомству студентов с работой международных представительств получила продолжение в Казани. Это будущее нашей дипломатии, необходимо приобщать студентов к этой профессии. Россию и Китай связывают особые отношения, которые определяются как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие в новую эпоху», – добавил Представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

Китай на сегодняшней день для России – ключевой партнер в сфере экономики. При этом подходы государств к вопросам мироустройства очень близки, подчеркнул он.