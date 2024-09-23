Сян Бо: «Встреча лидеров БРИКС в Казани придаст импульс российско-китайским отношениям»

Сян Бо

Китай на пути модернизации

1 октября торжественно отмечается 75-я годовщина основания Китайской Народной Республики. За 75 лет с момента основания нового Китая под руководством Коммунистической партии Китая сотни миллионов китайцев сотворили два редких в мире чуда — это стремительное экономическое развитие и долгосрочная социальная стабильность, успешно встав на путь модернизации по китайскому образцу.

Реформы и открытость — ключевой шаг, определивший судьбу современного Китая. За 46 лет, прошедшие с начала процесса осуществления реформ и открытости в Китае, среднегодовые темпы экономического роста Китая достигли 8,9%, что сделало его второй по величине экономикой мира. Вклад Китая в мировой экономический рост составил в среднем 24,8%, что сделало его главным двигателем мировой экономики.

В июле этого года успешно состоялся Третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, на котором были разработаны системные планы по дальнейшему всестороннему углублению реформ и открытию Китая для внешнего мира на высоком уровне, что дало четкий сигнал всему миру, что реформы в Китае не будут остановлены, а открытость не прекратится. Это приведет к дальнейшим глубоким изменениям в стране.

«Большой рынок Китая становится большой возможностью для всего мира»

Сегодняшний Китай плотно связан с миром и глубоко интегрирован в мировую экономику, а большой рынок Китая становится большой возможностью для всего мира.

Китайская модернизация представляет собой путь мирного развития. Китай твердо придерживается независимой и самостоятельной мирной внешней политики, способствует реализации инициатив глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации, выступает за равноправный и упорядоченный многополярный мир, а также за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, активно продвигает построение сообщества единой судьбы человечества.

Недавно в Пекине состоялся саммит Форума китайско-африканского сотрудничества, на котором Китай и Африка решили объединить усилия к продвижению модернизации и строительству высокоуровневого китайско-африканского сообщества единой судьбы, продемонстрировав твердую уверенность стран «Глобального Юга» в солидарности и сотрудничестве.

Крепкие китайско-российские отношения

2 октября мы будем отмечать 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. За 75 лет со дня установления дипломатических отношений Китай и Россия встали на новый путь, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве между крупными соседними державами.

Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, продолжают развиваться на более высоком уровне.

С начала этого года лидеры наших двух стран дважды провели встречи, интенсивно происходили обмены на высоком уровне между премьер-министрами и спикерами парламентов, стремясь и ориентируясь на стабильное и долгосрочное развитие китайско-российских отношений.

С января по август объем двусторонней торговли между Китаем и Россией достиг 158 миллиардов долларов, и ожидается, что к концу года этот показатель установит новый рекорд. Активно проходят мероприятия в рамках Года культуры Китая и России.

Китай поддерживает деятельность России, выступающей в качестве председателя БРИКС, и стремится совместными усилиями превратить механизм БРИКС в основной канал для выражения воли новых сил и в важную платформу для сотрудничества и единства на «Глобальном Юге», открывая новые перспективы для взаимодействия в рамках расширенного состава БРИКС.

Рейс из Шанхая в Казань значительно упростит связь между Приволжьем и Китаем

По достигнутым главами двух государств договоренностям о всестороннем расширении региональных обменов в этом году контакты и сотрудничество между субъектами Приволжского федерального округа и Китаем всесторонне продвигаются и достигаются плодотворные результаты.

Сотрудничество в рамках механизма «Янцзы — Волга» активно расширяется, между провинциями и городами двух регионов подписано более 50 дружественных соглашений. Недавно в Саратове успешно прошел IX молодежный форум «Янцзы — Волга», собравший более 300 молодых представителей двух стран на живописном берегу Волги для обсуждения будущих перспектив.

Форум «Ростки: Россия и Китай взаимовыгодное сотрудничество» уже стал важной платформой для китайско-российского межрегионального сотрудничества. В ноябре этого года Казань примет второй форум.

В конце этого месяца будет запущен прямой рейс из Шанхая в Казань, что значительно упростит связь между Приволжским федеральным округом и Китаем.

Ожидается, что предстоящая встреча лидеров БРИКС в Казани придаст новый импульс российско-китайским отношениям и региональному сотрудничеству между двумя странами, а также выведет на новый уровень сотрудничество между 14 областями Приволжского федерального округа и Китаем.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо

Фотографии предоставлены консульством