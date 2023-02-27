Сян Бо: «В 2022 году объем торговли Татарстана с Китаем достиг 1 млрд долларов»

В 2022 году мир столкнулся с многими вызовами, такими неустойчивая геополитическая обстановка и усиление негативного давления на глобальную экономику. Несмотря на трудности, Правительство и народ Китая упорно двигались вперед для достижения стабильного экономического развития. Об этом написал в своей статье Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо.

«В 2022 году общий объем экономики Китая продемонстрировал устойчивый рост, превысив 121 трлн юаней, или около 18 трлн долларов США. Это на 3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом китайская экономика превзошла показатели большинства крупнейших экономик мира», - написал Сян Бо.

Он привел статистику, согласно которой общий объем производства зерна в Китае достиг 686,55 млрд килограммов, что на 3,7 млрд килограммов больше показателя прошлого года. В течение 8 лет подряд объем производства зерна в стране стабильно находился на уровне более 650 млрд килограммов в год. Ситуация на рынке труда в целом также стабильна. Уровень безработицы в городах составляет 5,6%, также там было создано свыше 12 млн новых рабочих мест. Ситуация с ценами сохраняла стабильность, индекс потребительских цен вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом, что ярко контрастирует с высокой инфляцией экономик Америки и Европы. Развитие внешней торговли превысило ожидания. Общий объем импорта и экспорта товаров увеличился на 7,7% по сравнению с годом ранее, сохраняя первое место в мире на протяжении шести лет подряд. Платежный баланс находился в прекрасном состоянии, а валютные резервы были стабильны и составили более 3 трлн долларов США. Факты свидетельствуют, что экономика Китая устойчива, обладает большим потенциалом.

«В 2023 году Китай будет твердо придерживаться общего курса “достижения прогресса в стабильности”. Помимо этого, Китай продолжил проводить активную налогово-бюджетную политику и взвешенную денежно-кредитную политику. Страна будет и дальше поддерживать экономический рост, прилагать силы для расширения внутреннего спроса, способствовать бесперебойной работе производственных и логистических цепочек. Китай продолжит поддерживать развитие частного сектора экономики, углублять реформирование государственных предприятий, привлекать и использовать иностранный капитал, эффективно устранять экономические и финансовые риски», - подчеркнул Генеральный консул КНР в Казани.

По мере того, как Китай оптимизирует меры по профилактике Covid19, внутренний турпоток в Китае во время новогодних каникул превысил 300 млн человек. Общее число заказов китайских туристов на выезд за границу возросло на 640% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число заказов на международные авиабилеты выросло более чем в 4 раза.

По словам Сян Бо, в 2023 году экономика Китая достигнет улучшения, добавляя больше позитивной энергии в восстановление мировой экономики. Все стороны значительно укрепили уверенность в отношении экономического развития Китая. Многие международные организации одна за другой повысили свои прогнозы экономического роста Китая. В целом ожидается, что в 2023 году темпы роста экономики Китая достигнут примерно 5% или даже выше. Так Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз с 4,4% до 5,2%.

Китай и Россия являются основными экономическими партнерами друг для друга. Двусторонний товарооборот в 2022 году превысил 190,2 млрд долларов, что на 29,3% больше по сравнению с предыдущим годом. В том числе Китай экспортировал в Россию на 76,1 млрд долларов США, что на 12,8% выше показателя 2021 года. Китай импортировал из России на сумму 114,1 млрд долларов США, что на 43,4% больше чем годом ранее. Китай является крупнейшим торговым партнером России уже 13 лет подряд. Две страны неуклонно продвигают крупномасштабные проекты в таких областях, как энергоносители, атомная энергетика, авиация, космическая авиация, инфраструктура. Сотрудничество двух стран набирает обороты и в новых областях, таких как трансграничная электронная торговля, цифровая экономика, биомедицина, «зеленые» и низкоуглеродные технологии. Межрегиональное сотрудничество также находится на подъеме.

«Республика Татарстан поддерживает тесное сотрудничество с провинциями и городами Китая. С января по сентябрь 2022 года общий объем торговли республики с Китаем достиг 1 млрд долл. США, и годовой объём торговли достигнет рекордной высоты. Это представляет собой китайско-российское межрегиональное сотрудничество в миниатюре. Уверен, что вслед за устойчивым ростом экономики Китая и быстрым развитием китайско-российских двусторонних отношений сотрудничество Республики Татарстан, Приволжского Федерального округа с Китаем вступит на новый этап развития, принося еще больше благополучия двум странам и их народам», - подчеркнул Генеральный консул КНР в Казани.