Сян Бо: Татарстан – один из самых активных регионов России в сотрудничестве с Китаем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан – один из самых активных регионов России в части развития взаимоотношений с Китаем. Об этом на одной из сессий Международного форума РОСТКИ сообщил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

«Татарстан – один из ключевых районов России, занимает ведущие позиции по экономическому потенциалу, уровню открытости и качеству деловой среды. Товарооборот с Китаем уже второй год подряд превышает 3 млрд долларов, успешно работают ряд крупных проектов, открыто прямое авиасообщение между Казанью и Шанхаем. Республика стала одним из самых активных регионов в части выстраивания отношений с КНР», – заявил Сян Бо.

На сессии были представлены экономические потенциалы Татарстана и Синьцзянского производственно-строительного корпуса.

«Татарстан расположен в центральной части России на слиянии двух рек и служит своеобразным мостом между восточной и европейской частью страны. В республике работают два международных аэропорта и речные порты. В радиусе 1 тыс. километров проживают более 50% населения России, что открывает для многих наших компаний огромные рынки», – объяснил коллегам из Китая замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер.

Он рассказал об успехах Татарстана в сельском хозяйстве, промышленности, нефтедобычи и других отраслях.

В свою очередь, начальник канцелярии по внешним связям Синьцзянского производственно-строительного корпуса Цзянь Циньшань заявил о готовности развития отношений с республикой.

«Вместе с Татарстаном мы можем начать сотрудничество в целом ряде направлений. Например, развитие агротехнологий, переработка сельхозпродукции и развитие сельскохозяйственных цепочек. Также мы заинтересованы в сотрудничестве в нефтехимии, машиностроении и логистике», – заявил он.