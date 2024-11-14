Сян Бо: Татарстан – лидер среди регионов ПФО в сотрудничестве Китая и России

Татарстан выступает лидером среди регионов ПФО в сотрудничестве КНР с Россией. Об этом заявил генконсул Китая в Казани Сян Бо на презентации торгово-экономического сотрудничества Синьцзянского производственно-строительного корпуса Китайской Республики на втором Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Татарстан – один из наиболее экономически развитых регионов России, обладает привлекательной инвестиционной средой», – сказал генконсул.

По его мнению, форум «РОСТКИ» важен для обсуждения возможностей сотрудничества России и Китая.

«Данное мероприятие является важной мерой в реализации договоренностей между лидерами наших стран о всестороннем расширении межрегионального взаимодействия», – заметил Сян Бо.

Он также отметил, что визит секретаря парткома Синьцзянского производственно-строительного корпуса Хэ Чжуна Ю в Татарстан демонстрирует высокую заинтересованность в укреплении сотрудничества с Россией.

«Вчера он встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В ходе встречи был достигнут важный консенсус по дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими регионами», – подчеркнул генконсул.

Сян Бо убежден, что Россия и Китай должны и дальше укреплять связи, используя возможности для развития экономического и торгового взаимодействия между регионами.

«Генконсульство Китая в Казани обязательно будет оказывать в этом всестороннюю поддержку», – заверил он.

Дружба России и Китая имеет давнюю историю, добавил замсекретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района, секретарь парткома Синьцзянского производственно-строительного корпуса Хэ Чжун Ю.

«Под стратегическим руководством лидеров наших стран российско-китайские отношения вошли в новую эпоху, стали примером и образцом для новых международных отношений между соседними державами», – заявил он.

По словам секретаря парткома, отношения России и Китая, а также региональное сотрудничество становятся все более крепкими с каждым днем.

«Мы приехали в Казань и готовы реализовать те договоренности, которых достигли наши лидеры, укреплять взаимопонимание, сотрудничество, дружбу, лучше понимать друг друга», – заключил Хэ Чжун Ю.