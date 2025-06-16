Сян Бо: «Татар-информ» проявляет дух новаторства, передавая позитивную энергию людям

«Татар-информ» - одно из самых авторитетных СМИ Приволжского федерального округа, которое передает позитивную энергию людям через объективные, правдивые, оперативные и точные материалы. Таким мнением, поздравляя агенство с 35-летием, поделился генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо.

«СМИ — это маяк общества, голос народа и, более того, зеркало социума. Как одно из самых влиятельных СМИ в Приволжском федеральном округе, "Татар-информ" в полной мере проявляет дух новаторства, неизменно передавая позитивную энергию обществу Республики Татарстан и всей России через объективные, правдивые, оперативные и точные материалы», – заявил генконсул.

Дипломат сам активно сотрудничает с агентством, где уже разместил 19 авторских статей. Сян Бо подчеркнул и вклад «Татар-информа» в освещение взаимоотношения России и Китая.

«"Татар-информ" уделяет пристальное внимание и активно освещает контакты на высоком уровне между Китаем и Россией, а также достижения межрегионального сотрудничества обеих стран, внося значительный вклад в процесс формирования правильного образа современного Китая и китайско-российских отношений в глазах местных жителей», – добавил генконсул.

Он выразил готовность и дальше продвигать установление связей и сотрудничества между региональными СМИ Китая и России.