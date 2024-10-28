Сян Бо: «Саммит БРИКС открывает новые возможности для китайско-российских отношений»

Фото: kremlin.ru / © Сергей Бобылев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Сотрудничество «Большого БРИКС»：курс на светлое будущее

С 22 по 24 октября в Казани успешно состоялся 16-й саммит БРИКС. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в саммите и провел двустороннюю встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый саммит после расширения организации, на котором страны встретились в новом составе.

За 18 лет с момента своего основания механизм сотрудничества БРИКС непрерывно развивается и укрепляется, становясь символом единства и важнейшей платформой для сотрудничества между странами с формирующимися рынками и развивающимися странами во всем мире. Он влияет на эволюцию мирового порядка и баланс международных сил. В настоящее время человечество стоит перед критическим выбором между турбулентностью и устойчивым развитием, а сам механизм БРИКС находится на решающем этапе своего развития.

Саммит БРИКС в Казани открыл новую главу в развитии сотрудничества стран БРИКС. Россия, выступая в качестве председателя в этом году, приложила значительные усилия для развития механизма сотрудничества БРИКС, организовав при поддержке Китая и других партнеров по БРИКС более 200 мероприятий. Китай поддерживает Российскую Федерацию в ее работе в качестве председателя БРИКС, содействуя тесному стратегическому сотрудничеству в рамках БРИКС. Вместе они нацелены на достижение консенсуса и объединение ресурсов для достижения значительного прогресса расширенного БРИКС.

Фото: предоставлено Генеральным консульством КНР в Казани

В рамках саммита председатель КНР Си Цзиньпин представил китайское видение продвижения сотрудничества «Большого БРИКС», приверженного миру, инновациям, зеленому развитию, справедливости и гуманитарным связям. Он подчеркнул роль стран БРИКС как защитников всеобщей безопасности, первопроходцев высококачественного развития, сторонников устойчивого развития, лидеров в реформе глобального управления и сторонников гармоничного сосуществования. Си Цзиньпин объявил о восьми практических инициативах Китая по поддержке высококачественного развития в рамках БРИКС, которые значительно расширяют широту и глубину сотрудничества «Большого БРИКС», значительно повышая его ценность.

«Коллективный подъем стран Глобального Юга – характерный признак больших перемен в мире»

Благодаря совместным усилиям Китая и России, на саммите в Казани было принято решение пригласить новую группу стран в статусе стран-партнеров БРИКС. Это еще одна важная веха в развитии БРИКС, последовавшая за присоединением пяти новых членов на прошлогоднем саммите в Йоханнесбурге. Она знаменует собой новый уровень сотрудничества в рамках БРИКС, утверждая его в качестве стратегической силы в построении более справедливой и сбалансированной системы глобального управления.

Саммит БРИКС в Казани объединил страны Глобального Юга вокруг нового консенсуса по солидарности и сотрудничеству. Коллективный подъем стран Глобального Юга – характерный признак больших перемен в мире. Глобальный Юг, на долю которого приходится более 40% мировой экономики, представляет собой силу стабильности, доброй воли и прогресса в современном мире.

Фото: kremlin.ru / © Сергей Бобылёв, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Руководители из более чем 30 стран собрались в Казани для участия в диалоге лидеров БРИКС+, чтобы принять участие в глубоких дискуссиях по вопросам укрепления многосторонних отношений, содействия справедливому глобальному развитию и обеспечения безопасности. Это подчеркивает стремление стран Глобального Юга к миру, безопасности, развитию, процветанию и приверженности честности и справедливости.

На саммите в Казани председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что страны БРИКС, как ведущая сила Глобального Юга, должны поддерживать мир, укреплять управление глобальной безопасностью и искать комплексные подходы для решения ключевых вопросов. Он подчеркнул необходимость активизации развития, превращения БРИКС в основную движущую силу совместного роста путем активного участия и руководства реформами системы глобального экономического управления, а также постановки вопросов развития в центр повестки дня международной торговли. Он также призвал к развитию взаимного уважения цивилизаций, поддержке культурного обмена, следованию каждой страной пути модернизации, соответствующему её национальным условиям, и к совместным усилиям для достижения глобальной модернизации.

Китай поддерживает присоединение большего числа стран Глобального Юга к миссии БРИКС, будь то в качестве полноправных членов, стран-партнеров или в рамках «БРИКС+», способствуя высококачественному развитию в рамках сотрудничества Большого БРИКС и написанию новой главы солидарности и сотрудничества для Глобального Юга.

Форум «Ростки: Россия и Китай» стимулирует новые точки роста

Саммит БРИКС в Казани открывает новые возможности для развития китайско-российских отношений и межрегионального сотрудничества между двумя странами. В этом году отмечается 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент РФ Владимир Путин провели очередную двустороннюю встречу в Казани. Главы двух стран высоко оценили отношения между Китаем и Россией, подчеркнув важность приверженности духу вечного добрососедства и дружбы, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Они договорились продолжать углублять всестороннее стратегическое сотрудничество и практическое взаимодействие в различных областях, а также продвигать интеграцию инициативы «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом.

Фото: kremlin.ru / © Кристина Кормилицына, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Главы двух государств также договорились использовать 80-летие основания ООН и 80-летие победы в мировой антифашистской войне, которое будет отмечаться в следующем году, как возможность для укрепления корректного взгляда на историю Второй мировой войны и совместного поддержания глобальной стратегической стабильности и международной справедливости и правосудия.

Встреча глав двух государств в Казани определила направление для дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества между Китаем и Россией. Обе стороны продолжат реализацию договоренностей, достигнутых на четвертом заседании Совета сотрудничества «Янцзы-Волга», состоявшемся в ноябре прошлого года в городе Наньчан в Китае, способствуя углублению сотрудничества в различных областях между двумя регионами.

Совместными усилиями идет подготовка к проведению второго форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани в ноябре этого года, стимулируя новые точки роста в области торговли, инвестиций, технологических инноваций и цифровой экономики. Недавнее открытие прямого рейса между Шанхаем и Казанью – это возможность для дальнейшего укрепления контактов между Республикой Татарстан и Приволжским федеральным округом и Китаем.

Также запланировано проведение ряда мероприятий в рамках «Года культуры Китая и России», что укрепит фундамент дружеских связей на уровне регионов и выведет сотрудничество Китая и Республики Татарстан и Приволжского федерального округа на новый уровень.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо