Сян Бо: «Председатель КНР призвал страны создать Сообщество единой судьбы человечества»

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил саммит лидеров Группы G20 на Бали и встречу лидеров АТЭС в Бангкоке, где изложил позицию Китая по многим вопросам международной повестки. Об этом сообщил Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, написав статью по этой теме.

«Си Цзиньпин выступил с важными речами на двух саммитах, затронув актуальные вопросы эпохи “что случилось с миром, и что мы должны делать”. Председатель КНР призвал содействовать глобальному развитию и глобальному управлению, подчеркнул важность совместной работы по созданию Сообщества единой судьбы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в полной мере раскрыл роль Китая как рациональной, уверенной в себе и ответственной державы», — отметил Сян Бо.

Генеральный консул обратил внимание, что площадка G20 нуждается в преодолении вызовов мировой экономики, которые сложны как никогда прежде.

«В своей речи Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все страны сформировать Сообщество единой судьбы человечества, выступать за мир, развитие, сотрудничество и взаимную выгоду, позволить единству заменить разделение, сотрудничеству — конфронтацию, а инклюзивности — эксклюзивность. Тем самым способствовать еще более инклюзивному, общедоступному и устойчивому глобальному развитию. В ответ на наиболее острые продовольственный и энергетический кризисы Председатель КНР указал, что источником кризиса являются не проблемы в области производства и спроса, а проблемы с цепочками поставок и нарушением международного сотрудничества. Решение этих проблем заключается в осуществлении беспрепятственных цепочек поставок и создании открытого, стабильного и устойчивого рынка основных товаров», — уточнил Сян Бо.

По словам Генерального консула, Китайская сторона также выступила с «Инициативой международного сотрудничества по созданию стабильных промышленных цепочек и поставок» со многими странами. Кроме этого Китай предложил создать глобальное партнерство на основе сотрудничества в области альтернативных источников энергии и в сфере продовольственной безопасности. Это все в полной мере отражает поддержку многосторонности Китаем и его вклад в сотрудничество в рамках G20.

«АТЭС является самой важной площадкой экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако по мере того, как быстро накапливаются риски в мировой экономике, Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество сталкивается с серьезным вмешательством извне. В своей речи Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к углублению Азиатско-Тихоокеанского партнерства, основанного на взаимном доверии, инклюзивности, сотрудничестве и взаимной выгоде, а также к построению Азиатско-Тихоокеанского Сообщества единой судьбы на базе мира и стабильности, всеобщего процветания, чистоты и красоты, взаимной помощи и взаимной поддержки», — обратил внимание Сян Бо.

Он уточнил, что Председатель КНР изложил шесть пунктов содействия Азиатско-Тихоокеанскому сотрудничеству в новой обстановке. Во-первых, предложил создать прочную основу для мирного развития. Во-вторых, твердо придерживаться концепции, ориентированной на людей. В-третьих, сформировать структуру открытости внешнему миру на более высоком уровне. В-четвертых, реализовывать взаимосвязи более высокого уровня. В-пятых, создать стабильные и беспрепятственные производственные цепочки поставок. В-шестых, способствовать экономической оптимизации и модернизации.

По словам Сян Бо, китайская сторона также рассматривает возможность проведения в следующем году третьего международного форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь», который откроет новые возможности и придаст новый импульс развитию и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира.

«И Китай, и Россия являются важными членами G20 и АТЭС. Две страны работают рука об руку, чтобы построить справедливую, разумную и прозрачную систему международных торгово-экономических правил. Обе страны занимают четкую позицию, выступая против политики унилатерализма и протекционизма, при этом защищая стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, а также демонстрируют ответственность как державы. Китай и Россия вместе энергично содействуют сопряжению строительства “Одного пояса, одного пути” с Евразийским экономическим союзом, а также активно осуществляют плодотворное сотрудничество в области изменения климата, защиты биоразнообразия, борьбы с пандемией коронавируса и в других сферах. Две страны совместными усилиями противостоят глобальным вызовам и играют важную роль в содействии стабильному росту мировой экономики», — подчеркнул Генеральный консул.

Он напомнил, что под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху находятся на наилучшем уровне в истории и стали образцом современных отношений между державами. За первые 10 месяцев текущего года двусторонний товарооборот составил 154 млрд долларов США, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году товарооборот между двумя странами вновь поставит новый рекорд, тем самым еще на один шаг приблизится к целевой отметке в 200 млрд долларов США, поставленной главами государств двух стран.

«Существуют широкие перспективы дружественного сотрудничества между Китаем и российским Приволжским федеральным округом, в частности Республикой Татарстан. Обе стороны активно содействуют непрерывному развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, инвестициях, инновациях, гуманитарной и других областях. Уверен, что китайско-российское сотрудничество внесет большой вклад в содействие восстановлению глобальной экономики и стабильности цепочки поставок и производственных цепей», — заключил Сян Бо.