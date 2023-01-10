Сян Бо: Политика Китая в области Covid-19 следует по принципу «жизнь людей превыше всего»

Правительство Китайской народной республики оптимизировало и скорректировало свою политику по профилактике и контролю Covid-19, что привлекло широкое внимание международного сообщества. О текущих условиях профилактики и контроля коронавируса в Китае, а также о корректировках политики в этой области рассказал Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, написав для этого статью.

«С момента вспышки пандемии коронавируса правительство Китая всегда придерживается принципа “народ превыше всего, жизнь превыше всего”, осуществляет всестороннее координирование профилактики и контроля коронавируса с социально-экономическим развитием. Исходя из своих национальных условий китайское правительство формулирует противоэпидемическую политику в соответствии с интересами народа, а также корректирует меры по профилактике эпидемии согласно развивающейся ситуации», — отметил Сян Бо.

Генеральный консул напомнил, что за последние три года, в период самой напряженной эпидемической ситуации и самого коварного вируса, китайское правительство мобилизовало все ресурсы и делает все возможное, чтобы избежать распространения первоначального штамма и дельта-штамма коронавируса, чтобы обеспечить максимальную безопасность жизни и здоровья народа. Уровни заболевания и смертности в Китае остаются самыми низкими в мире.

«Китай не только обеспечивает безопасность жизни и здоровье своего народа, но и вносит значительный вклад в глобальную борьбу с коронавирусом. Китай поставил всему миру более 2,2 млрд доз вакцины от коронавируса и большое количество противоэпидемических средств, что получило высокую оценку международного сообщества, включая Всемирную организацию здравоохранения. В связи со значительным снижением уровня тяжелых форм заболевания и смертности, вызванных глобальным распространением штамма омикрон, многие страны последовательно скорректировали свои меры по профилактике и контролю коронавируса. На основе научной оценки специфики вируса и эпидемической ситуации, а также сверившись с практической базой борьбы с коронавирусом в других странах китайское правительство недавно оптимизировало и скорректировало свою политику профилактики и контроля коронавируса. В данной работе был смещен упор с “защиты от заражения” на “предотвращение тяжелой формы заболевания и охрана здоровья”. Начиная с 8 января китайская сторона вводит временные меры по передвижению китайских и иностранных граждан, что еще больше благоприятствует передвижению людей внутри и за пределами Китая», — отметил в своей статье Сян Бо.

По словам Генерального консула, противоэпидемическая политика Китая проходит стадию «переключения передачи», после чего наступит период адаптации. Все страны мира также прошли подобный этап в период корректировки своей противоэпидемической политики. Разница в том, что «переключение передачи» в Китае осуществляется после прохождения самого тяжелого этапа коронавируса, притом противоэпидемическая политика Китая обладала лучшими условиями и фундаментом. В общей сложности в Китае с населением 1,4 млрд человек было введено более 3,46 млрд доз вакцины от коронавируса. Число охваченных вакцинацией людей и число людей, прошедших полную вакцинацию, составляют 92% и более 90% от общей численности населения страны соответственно. Китайская сторона также приняла комплекс мер по одновременному увеличению мощностей по производству лекарств и содействию международному сотрудничеству в фармацевтической области в соответствии с рыночными принципами.

В настоящее время развитие эпидемической ситуации в Китае в целом находится под контролем и в рамках наших ожиданий. Крупные города, такие как Пекин, уже благополучно миновали пик эпидемии, производство и жизнь постепенно возвращаются в нормальное русло. Китай накопил богатый опыт в области профилактики и контроля коронавируса, принятия мер, заметно улучшились возможности страны в области профилактики эпидемии. Мы обладаем достаточными возможностями и уверенностью для окончательной победы над коронавирусом.

«Как всеобъемлющие партнеры по всестороннему стратегическому взаимодействию, Китай и Россия всегда понимают друг друга, оказывают взаимную помощь и поддержку друг другу в процессе борьбы с пандемией, и тем самым пишут прекрасную историю сплоченной борьбы с коронавирусом. Введение новых мер Китая по профилактике и контролю коронавируса еще больше поспособствует свободному передвижению людей внутри и за пределами Китая, лучше раскроет потенциал и жизнеспособность китайской экономики, продолжит способствовать стабильному и беспрепятственному функционированию международной цепочки поставок и производства. Все это продолжит приносить больше пользы взаимовыгодному сотрудничеству Китая с различными странами, включая Россию. Китайская сторона готова работать рука об руку с российской стороной, чтобы совместно бросить вызов и одержать победу над коронавирусом, вместе внести свой вклад в содействие восстановлению и развитию глобальной экономики», — подчеркнул в своей статье Сян Бо.