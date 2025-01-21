Сян Бо: Планируется визит Минниханова в Китай

В 2024-м Китай и Татарстан плодотворно сотрудничали. Так, председатель КНР Си Цзиньпин прилетал в Казань на саммит БРИКС. Перспективы сотрудничества между Китаем и республикой на 2025-й также большие. В частности, планируется визит Раиса РТ Рустама Минниханова в Китайскую Республику. Об этом заявил генконсул КНР в Казани Сян Бо на итоговой коллегии АИР РТ.

Также он добавил, что в столице РТ планируют открыть центр содействия инвестициям предприятий из Китая.

«Союз китайских предпринимателей в России планирует создать в Казани центр содействия инвестициям предприятий из Китая», - сказал он, уточнив, что данный центр создается для помощи компаниям быстро реализовывать инвестпроекты.

Помимо этого, генконсул КНР в Казани отметил, что инвестиции КНР в Татарстан достигли 240 млн долларов, а объем товарооборота два года подряд составляет более 3 млрд долларов.