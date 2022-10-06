Сян Бо: «Мы готовы расширять сотрудничество между Китаем и Приволжским округом»

Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения партнерства и стратегического взаимодействия выдержали испытания серьезных изменений международной обстановки. Об этом заявил Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо в своей статье, посвященной международным отношениям России и Китая.

«С начала текущего года, после „Зимней Олимпийской встречи” в Пекине в феврале, главы <...> двух стран снова провели встречу в рамках Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества, указав дальнейший путь развития двусторонних отношений. За первые восемь месяцев этого года общий объем торговли между двумя странами достиг 117,2 млрд долларов США, увеличившись на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Две страны продолжают твердо поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга. Успешно развивается механизм межрегионального сотрудничества „Янцзы-Волга”», — отметил Сян Бо.

Генеральный консул сообщил, что в прошлом году объем торговли между шестью провинциями и городами верхнего и среднего течения реки Янцзы и регионами России достиг 9,33 млрд долларов США, что на 28,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом рост торговли с некоторыми провинциями и городами превысил 70%. Объем торговли Приволжского федерального округа с Китаем примерно составляет 6 млрд долларов США с сопоставимым приростом в 28%.

В России быстро растут продажи автомобилей китайских брендов. Марки Chery и Dongfeng получили признание местных потребителей. В марте текущего года был официально открыт прямой контейнерный поезд Чэнду — Ульяновск, который стал важным символом углубления сотрудничества между двумя регионами. Что касается инвестиционной сферы, прекрасно функционирует индустриальный парк Haier, а в апреле этого года сошла с конвейера первая партия легких грузовиков автомобильной компании JAC Motors.

«Китайские компании также в полной мере используют свои преимущества в области развития и инфраструктуры, принимают активное участие в разработке и строительстве российских нефтегазовых, нефтехимических, автомобильных, телефонных и других проектов. В феврале этого года Генеральное консульство КНР в Казани успешно провело конкурс коротких видеороликов „Я поддерживаю зимние Олимпийские игры в Пекине” и привлекло к активному участию более 600 молодых людей из 12 субъектов РФ, что вызвало „бум зимних Олимпийских игр” на территории консульского округа. В новой ситуации у Китая и Приволжского федерального округа есть широкие перспективы для сотрудничества в различных областях», — уверен Сян Бо.

Генеральный консул напомнил, что 16 октября откроется XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая. На нем будут определены цели, задачи и основные направления политики развития партии и страны на ближайшие пять лет и даже более длительный срок. Этот съезд не только будет иметь крайне важное значение для хода развития КПК и Китая, но и окажет далеко идущее воздействие на весь мир, а также непременно принесет новые благоприятные возможности для развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

«Мы готовы работать рука об руку с нашими российскими друзьями, чтобы в полной мере последовательно реализовать важнейшие договоренности, достигнутые главами <...> двух стран. Мы готовы непрерывно углублять и расширять взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Приволжским округом, чтобы внести еще больший вклад во всестороннее развитие китайско-российских отношений и улучшения благосостояния двух народов», — заключил Сян Бо.