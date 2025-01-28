Сян Бо: Межрегиональное сотрудничество Китая и России в 2025 году выйдет на новый уровень

В преддверии Нового года по китайскому календарю Генконсул КНР в Казани Сян Бо в статье, написанной для «Татар-информа», подвел итоги прошедшего года и рассказал о развитии сотрудничества России и Китая в будущем.





Сян Бо подвел итоги прошедшего года и рассказал о развитии сотрудничества России и Китая в будущем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экономики Китая и России стабильно развиваются

Завтра мы будем встречать Новый год по китайскому лунному календарю, год Змеи. Оглядываясь на прошедший 2024 год, можно отметить, что под стратегическим руководством глав Китая и России консульский округ Генерального консульства Китая в Казани, включающий 14 субъектов Приволжского федерального округа РФ, и связанные регионы КНР сделали огромный шаг вперед в сотрудничестве.

Мы полны уверенности в том, что в 2025 году межрегиональное сотрудничество двух стран будет идти вперед на всех парусах.

Уверенность в этом проистекает из устойчивого развития Китая и России. В то время как глобальная экономика сталкивается с многочисленными вызовами, экономики Китая и России стабильно развиваются.

«В 2025 году межрегиональное сотрудничество двух стран будет идти вперед на всех парусах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Объем внешней торговли КНР вырос на 5%

Китай развивает производительность нового качества в соответствии с местными условиями, появляются новые отрасли, новые форматы и новые модели. В 2024 году общий объем экономики Китая достиг 134 трлн юаней (примерно 18 трлн долларов), сопоставимый прирост составил 5%. Объем внешнеторгового оборота достиг 43,85 трлн юаней (примерно 6 трлн долларов), сохраняя 5-процентный прирост.

Годовой объем производства автомобилей на новых источниках энергии в Китае впервые превысил 10 млн единиц, также были достигнуты новые успехи в области интегральных схем, искусственного интеллекта, квантовой связи и т.д. Ежедневно в Китае производится более 80 тыс. автомобилей и 3,4 млн смартфонов, что свидетельствует о жизнеспособности китайского рынка.

На Третьем пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва было принято важное решение о дальнейшем всестороннем углублении реформ и продвижении китайской модернизации, а также было предложено завершить более 300 важных реформаторских мер в течение пяти лет. Это придаст мощный импульс социально-экономическому развитию Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин впервые посетил Казань и принял участие в саммите стран БРИКС» Фото: rais.tatarstan.ru

Си Цзиньпин впервые посетил Казань

В 2024 году в России успешно прошли президентские выборы, сохранялась стабильность в социальном обеспечении, а экономический рост составил примерно 4% по сравнению с годом ранее.

Уверенность исходит и из глубокого продвижения китайско-российских отношений. Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент РФ Владимир Путин трижды встречались в течение года, чтобы определить курс и наметить план двусторонних отношений.

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые посетил Казань и принял участие в саммите стран БРИКС. Китай стал первой страной, которую посетил с зарубежным визитом Президент РФ Владимир Путин после своего переизбрания. Это все оставило яркий след в истории китайско-российских отношений.

Практическое сотрудничество двух стран преодолевает неблагоприятное влияние внешней среды. Устойчиво развивается сотрудничество в традиционных областях, таких как экономика и торговля, инвестиции, сельское хозяйство и энергетика. Быстро расширяется сотрудничество и в новых областях, таких как цифровая экономика, искусственный интеллект, биомедицина и зеленое развитие, демонстрируя высокую стабильность и взаимодополняемость.

В 2024 году двусторонний товарооборот достиг 244,8 млрд долларов и снова установил новый исторический максимум. Обе стороны уже провели несколько сотен мероприятий по культурным обменам в рамках перекрестных годов культуры Китая и России.

Мы убеждены, что независимо от того, как изменяется международная обстановка, китайско-российские отношения будут стремительно развиваться во всех направлениях.

«Межрегиональное сотрудничество двух стран идет рука об руку в количественном и качественном отношении» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Товарооборот Татарстана с Китаем превышает 3 млрд долларов

Уверенность происходит и из того, что межрегиональное сотрудничество двух стран идет рука об руку в количественном и качественном отношении. Две стороны поддерживают более тесные контакты. Ряд руководящих лиц Китая и официальных лиц на уровне министров посетили Приволжский федеральный округ во главе делегаций. Руководители субъектов Приволжского федерального округа активно посещали Китай, а Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов трижды побывал с визитом в Китае в прошедшем году.

Второй международный форум «Ростки: Китай и Россия — взаимовыгодное сотрудничество» прошел на более высоком уровне и еще масштабнее, став важной платформой для продвижения китайско-российского межрегионального сотрудничества.

Межрегиональный товарооборот между двумя странами неуклонно растет. Товарооборот Республики Татарстан с Китаем уже два года подряд превышает 3 млрд долларов.

Успешно открыт прямой авиарейс Шанхай – Казань. Этот рейс стал первым прямым маршрутом между Приволжским федеральным округом и Китаем, который эффективно содействует передвижению людей между двумя сторонами.

Республика Татарстан уже стала одним из самых активных субъектов РФ по развитию российского сотрудничества с Китаем и находится в первом ряду межрегионального сотрудничества двух стран.

«Второй международный форум «РОСТКИ: Китай и Россия — взаимовыгодное сотрудничество» прошел на более высоком уровне и еще масштабнее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Форум «РОСТКИ» играет важную роль в развитии китайско-российского межрегионального сотрудничества

В традиционной китайской культуре год Змеи символизирует мудрость, гибкость и упорство. Мы убеждены, что в новом году под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху станут более зрелыми, стабильными и прочными, а сотрудничество Приволжского федерального округа с Китаем будет актуальным и перспективным.

Мы поддерживаем обе стороны в укреплении сотрудничества в рамках механизма «Янцзы – Волга». Согласно плану, в этом году в России пройдет пятое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству механизма «Янцзы – Волга», а в Китае состоится десятый молодежный форум «Янцзы – Волга». Обе стороны будут тесно взаимодействовать и координировать свои действия, готовиться к вышеупомянутым мероприятиям, а также всесторонне планировать и комплексно координировать сотрудничество между двумя регионами.

Мы поддерживаем обе стороны в совместной организации Третьего международного форума «РОСТКИ: Китай и Россия — взаимовыгодное сотрудничество». Этот форум играет важную роль в развитии китайско-российского межрегионального сотрудничества. Обе стороны будут способствовать привлечению еще большего числа провинций, городов и предприятий из двух стран к участию в третьем форуме, дальнейшему увеличению масштабов, повышению уровня и реальной эффективности форума и достижения более практических результатов сотрудничества.

Мы также поддерживаем обе стороны в дальнейшем расширении обменов делегациями. Будем рады визитам в Китай руководителей всех субъектов Приволжского федерального округа и участию в Китайском международном импортном ЭКСПО в Шанхае, ЭКСПО «Китай – Евразия», Кантонской ярмарке, ЭКСПО «Китай – Северо-Восточная Азия» и других мероприятиях.

«Мы поддерживаем создание более благоприятных условий для укрепления двустороннего сотрудничества» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани появится Центр содействия инвестициям предприятий из Китая

В ближайшее время Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетит с визитом город Чунцин. Соответствующие провинции и города Китая также направят делегации с визитами в Приволжский федеральный округ.

Кроме этого, мы также поддерживаем создание более благоприятных условий для укрепления двустороннего сотрудничества. Стабильно и успешно функционирует прямой маршрут Шанхай – Казань, и обе стороны намерены содействовать открытию новых прямых рейсов и созданию удобного воздушного коридора.

Союз китайских предпринимателей в России планирует создать в Казани Центр содействия инвестициям предприятий из Китая, чтобы помогать китайским компаниям выходить на российский рынок для осуществления сотрудничества.

Мы поддерживаем обе стороны в укреплении гуманитарных контактов. В рамках перекрестных годов культуры Китая и России будет организован ряд мероприятий культурного обмена. Народы двух стран смогут лучше узнать друг друга и стать ближе.

В Приволжском федеральном округе обучается уже примерно 5 тыс. китайских студентов, и все больше и больше российских студентов и школьников изучают китайский язык. Насыщенные культурные обмены создадут более дружественную атмосферу для двустороннего сотрудничества.

Генконсул КНР в Казани Сян Бо