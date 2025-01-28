Сян Бо: Межрегиональное сотрудничество Китая и России в 2025 году выйдет на новый уровень
В 2024 году товарооборот России и Китая достиг 244,8 млрд долларов
В преддверии Нового года по китайскому календарю Генконсул КНР в Казани Сян Бо в статье, написанной для «Татар-информа», подвел итоги прошедшего года и рассказал о развитии сотрудничества России и Китая в будущем.
Экономики Китая и России стабильно развиваются
Завтра мы будем встречать Новый год по китайскому лунному календарю, год Змеи. Оглядываясь на прошедший 2024 год, можно отметить, что под стратегическим руководством глав Китая и России консульский округ Генерального консульства Китая в Казани, включающий 14 субъектов Приволжского федерального округа РФ, и связанные регионы КНР сделали огромный шаг вперед в сотрудничестве.
Мы полны уверенности в том, что в 2025 году межрегиональное сотрудничество двух стран будет идти вперед на всех парусах.
Уверенность в этом проистекает из устойчивого развития Китая и России. В то время как глобальная экономика сталкивается с многочисленными вызовами, экономики Китая и России стабильно развиваются.
Объем внешней торговли КНР вырос на 5%
Китай развивает производительность нового качества в соответствии с местными условиями, появляются новые отрасли, новые форматы и новые модели. В 2024 году общий объем экономики Китая достиг 134 трлн юаней (примерно 18 трлн долларов), сопоставимый прирост составил 5%. Объем внешнеторгового оборота достиг 43,85 трлн юаней (примерно 6 трлн долларов), сохраняя 5-процентный прирост.
Годовой объем производства автомобилей на новых источниках энергии в Китае впервые превысил 10 млн единиц, также были достигнуты новые успехи в области интегральных схем, искусственного интеллекта, квантовой связи и т.д. Ежедневно в Китае производится более 80 тыс. автомобилей и 3,4 млн смартфонов, что свидетельствует о жизнеспособности китайского рынка.
На Третьем пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва было принято важное решение о дальнейшем всестороннем углублении реформ и продвижении китайской модернизации, а также было предложено завершить более 300 важных реформаторских мер в течение пяти лет. Это придаст мощный импульс социально-экономическому развитию Китая.
Си Цзиньпин впервые посетил Казань
В 2024 году в России успешно прошли президентские выборы, сохранялась стабильность в социальном обеспечении, а экономический рост составил примерно 4% по сравнению с годом ранее.
Уверенность исходит и из глубокого продвижения китайско-российских отношений. Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент РФ Владимир Путин трижды встречались в течение года, чтобы определить курс и наметить план двусторонних отношений.
Председатель КНР Си Цзиньпин впервые посетил Казань и принял участие в саммите стран БРИКС. Китай стал первой страной, которую посетил с зарубежным визитом Президент РФ Владимир Путин после своего переизбрания. Это все оставило яркий след в истории китайско-российских отношений.
Практическое сотрудничество двух стран преодолевает неблагоприятное влияние внешней среды. Устойчиво развивается сотрудничество в традиционных областях, таких как экономика и торговля, инвестиции, сельское хозяйство и энергетика. Быстро расширяется сотрудничество и в новых областях, таких как цифровая экономика, искусственный интеллект, биомедицина и зеленое развитие, демонстрируя высокую стабильность и взаимодополняемость.
В 2024 году двусторонний товарооборот достиг 244,8 млрд долларов и снова установил новый исторический максимум. Обе стороны уже провели несколько сотен мероприятий по культурным обменам в рамках перекрестных годов культуры Китая и России.
Мы убеждены, что независимо от того, как изменяется международная обстановка, китайско-российские отношения будут стремительно развиваться во всех направлениях.
Товарооборот Татарстана с Китаем превышает 3 млрд долларов
Уверенность происходит и из того, что межрегиональное сотрудничество двух стран идет рука об руку в количественном и качественном отношении. Две стороны поддерживают более тесные контакты. Ряд руководящих лиц Китая и официальных лиц на уровне министров посетили Приволжский федеральный округ во главе делегаций. Руководители субъектов Приволжского федерального округа активно посещали Китай, а Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов трижды побывал с визитом в Китае в прошедшем году.
Второй международный форум «Ростки: Китай и Россия — взаимовыгодное сотрудничество» прошел на более высоком уровне и еще масштабнее, став важной платформой для продвижения китайско-российского межрегионального сотрудничества.
Межрегиональный товарооборот между двумя странами неуклонно растет. Товарооборот Республики Татарстан с Китаем уже два года подряд превышает 3 млрд долларов.
Успешно открыт прямой авиарейс Шанхай – Казань. Этот рейс стал первым прямым маршрутом между Приволжским федеральным округом и Китаем, который эффективно содействует передвижению людей между двумя сторонами.
Республика Татарстан уже стала одним из самых активных субъектов РФ по развитию российского сотрудничества с Китаем и находится в первом ряду межрегионального сотрудничества двух стран.
Форум «РОСТКИ» играет важную роль в развитии китайско-российского межрегионального сотрудничества
В традиционной китайской культуре год Змеи символизирует мудрость, гибкость и упорство. Мы убеждены, что в новом году под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху станут более зрелыми, стабильными и прочными, а сотрудничество Приволжского федерального округа с Китаем будет актуальным и перспективным.
Мы поддерживаем обе стороны в укреплении сотрудничества в рамках механизма «Янцзы – Волга». Согласно плану, в этом году в России пройдет пятое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству механизма «Янцзы – Волга», а в Китае состоится десятый молодежный форум «Янцзы – Волга». Обе стороны будут тесно взаимодействовать и координировать свои действия, готовиться к вышеупомянутым мероприятиям, а также всесторонне планировать и комплексно координировать сотрудничество между двумя регионами.
Мы поддерживаем обе стороны в совместной организации Третьего международного форума «РОСТКИ: Китай и Россия — взаимовыгодное сотрудничество». Этот форум играет важную роль в развитии китайско-российского межрегионального сотрудничества. Обе стороны будут способствовать привлечению еще большего числа провинций, городов и предприятий из двух стран к участию в третьем форуме, дальнейшему увеличению масштабов, повышению уровня и реальной эффективности форума и достижения более практических результатов сотрудничества.
Мы также поддерживаем обе стороны в дальнейшем расширении обменов делегациями. Будем рады визитам в Китай руководителей всех субъектов Приволжского федерального округа и участию в Китайском международном импортном ЭКСПО в Шанхае, ЭКСПО «Китай – Евразия», Кантонской ярмарке, ЭКСПО «Китай – Северо-Восточная Азия» и других мероприятиях.
В Казани появится Центр содействия инвестициям предприятий из Китая
В ближайшее время Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетит с визитом город Чунцин. Соответствующие провинции и города Китая также направят делегации с визитами в Приволжский федеральный округ.
Кроме этого, мы также поддерживаем создание более благоприятных условий для укрепления двустороннего сотрудничества. Стабильно и успешно функционирует прямой маршрут Шанхай – Казань, и обе стороны намерены содействовать открытию новых прямых рейсов и созданию удобного воздушного коридора.
Союз китайских предпринимателей в России планирует создать в Казани Центр содействия инвестициям предприятий из Китая, чтобы помогать китайским компаниям выходить на российский рынок для осуществления сотрудничества.
Мы поддерживаем обе стороны в укреплении гуманитарных контактов. В рамках перекрестных годов культуры Китая и России будет организован ряд мероприятий культурного обмена. Народы двух стран смогут лучше узнать друг друга и стать ближе.
В Приволжском федеральном округе обучается уже примерно 5 тыс. китайских студентов, и все больше и больше российских студентов и школьников изучают китайский язык. Насыщенные культурные обмены создадут более дружественную атмосферу для двустороннего сотрудничества.
Генконсул КНР в Казани Сян Бо