Сян Бо: «Китайско-российское сотрудничество продолжит подниматься на новые высоты»

Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«К 2035 году будет полностью сформирована система социалистической рыночной экономики»

С 15 по 18 июля в Пекине состоялся 3-й пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. Этот пленум является ключевым заседанием, направленным на дальнейшее всестороннее углубление реформ для продвижения китайской модернизации, также является важным окном для стран мира, чтобы точно узнать Китай и понять, как Китай продвигает высококачественное развитие и открытость на высоком уровне.

Основным результатом пленума стало рассмотрение и утверждение «Решения ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации», в котором было изложено более 300 важных мер по реформированию, затрагивающие реформы на уровне систем, механизмов и институтов. Масштаб реформ, широта охватываемых территорий и глубина исследования могут быть изложены как новая веха в истории реформы и открытости Китая.

На пленуме было отмечено, что общая цель продолжения всестороннего углубления реформ заключается в дальнейшем совершенствовании и развитии социалистического строя с китайской спецификой, продвижении модернизации системы и потенциала государственного управления.

К 2035 году будет полностью сформирована система социалистической рыночной экономики высокого уровня, социалистический строй с китайской спецификой станет более совершенным, в целом будет осуществлена модернизация системы и потенциала государственного управления, в основном будет завершена социалистическая модернизация, что позволит заложить прочную основу для полного построения модернизированной социалистической державы к середине нынешнего века. Направление развития Китая обладает высокой степенью определенности, последовательности и непрерывности, подразумевая стабильность для всего мира.

На недавнем пленуме ЦК Компартии Китая было четко объявлено, как будет достигаться и к чему стремится модернизация в китайском стиле Фото: © china-embassy.gov.cn

«Китай будет твердо придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики»

На пленуме был послан четкий сигнал о том, что Китай неуклонно продолжает путь реформ и открытости, настаивая на продвижении реформ через открытость, опираясь на преимущества сверхмасштабного внутреннего рынка Китая, повышая способность к открытости в процессе расширения международного сотрудничества и создавая новую систему экономики с более высоким уровнем открытости.

Китай будет планомерно расширять открытость на институционном уровне, углублять реформы системы внешней торговли и системы управления иностранными инвестициями и инвестиционной деятельностью за рубежом, оптимизировать архитектонику региональной открытости и совершенствовать механизмы продвижения высококачественной совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь». Большой китайский рынок стал большой возможностью для всего мира, которая принесет больше пользы народам всех стран.

На пленуме было четко объявлено, как будет достигаться и к чему стремится модернизация в китайском стиле. Китайская модернизация – это модернизация, которая идет по пути мирного развития. Китай будет твердо придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества, внедрять в практику общечеловеческие ценности, реализовывать инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Он выступает за равноправный и упорядоченный многополярный мир, а также за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию.

Первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок президента РФ Владимира Путина в Китай увенчался полным успехом Фото: © kremlin.ru

«Китай и Россия являются всеобъемлющими стратегическими партнерами»

Продолжая собственное развитие, Китай также добавит больше позитивной энергии миру во всем мире и создаст больше возможностей для глобального развития, а китайская модернизация имеет огромное значение для стран «Глобального Юга» и всего мира в целом.

Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами. Двусторонние отношения выдержали испытание изменяющейся международной обстановкой и достигли исторически высокого уровня, а сотрудничество в различных областях становится все более тесным. Недавний первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок президента РФ Владимира Путина в Китай увенчался полным успехом. В первой половине текущего года товарооборот между Китаем и Россией достиг 116,8 миллиарда долларов.

По мере того как Китай продвигает модернизацию по китайскому образцу путем дальнейшего всестороннего углубления реформ и вступает в новый этап высококачественного развития, открываются новые возможности для расширения сотрудничества в различных областях между Китаем и Россией.

Убежден, что под стратегическим руководством глав обоих государств и при объединенных усилиях сторон и поддержке двух народов, находясь на важном историческом рубеже 75-летия установления дипломатических отношений, китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство и сотрудничество продолжит подниматься на новые высоты.

Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо