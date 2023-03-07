Сян Бо: «Китай и Россия несут ответственность за продвижение мировой многополярности»

Китай готов работать вместе с Россией, чтобы продолжать отстаивать систему международных отношений, ядром которой является Организация Объединенных Наций, и международный порядок, основанный на международном праве. Об этом написал Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо в своей статье.

Генконсул напомнил, что в апреле 2022 года Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу в области глобальной безопасности, которая предлагает идти по новому пути обеспечения безопасности. Он предложил диалог вместо конфронтации, партнерство вместо присоединения к блокам, взаимную выгоду вместо «игры с нулевой суммой». «Инициатива воплощает в себе основной смысл концепции Сообщества единой судьбы человечества и получила положительный отклик со стороны международного сообщества. В настоящее время более 80 стран и региональных организаций, включая Россию, выражают свое одобрение и поддержку», - отметил Сян Бо.

21 февраля 2023 года Китай опубликовал «Концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности». В документе перечислены 20 ключевых направлений сотрудничества, которые можно резюмировать следующим образом. Во-первых, поддержка ключевой роли Организации Объединенных Наций в управлении безопасностью. Во-вторых, важно прилагать усилия для содействия здоровому взаимодействию между державами. Инициатива выступает за то, чтобы державы взяли на себя ведущую роль в продвижении равенства, сотрудничества и верховенства закона, против гегемонии, запугивания и доминирования. В-третьих, активное содействие диалогу и мирному разрешению острых вопросов. В-четвертых, нужно эффективно противостоять как традиционным, так и нетрадиционным угрозам безопасности. Прилагать усилия для глобальной стратегической устойчивости, противостояния гонке вооружений, предотвращения риска ядерной войны, а также сплоченно бороться с пандемией. Сотрудничать в борьбе с терроризмом, поддерживать безопасность данных, биологическую безопасность, стабильность цепочек поставок и научно-технической цепочки. В-пятых, следует укреплять систему управления глобальной безопасностью и наращивать потенциал.

«Не так давно, по случаю годовщины эскалации украинского кризиса, Китай сформулировал и опубликовал документ “Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса”, в котором излагает свои базовые позиции и предложения. Документ охватывает 12 аспектов, таких как уважение суверенитета всех стран, отказ от мышления времен холодной войны, прекращение огня и боевых действий, начало мирных переговоров, урегулирование гуманитарного кризиса, защита гражданских лиц и военнопленных, обеспечение безопасности атомных электростанций, снижение стратегических рисков, гарантия поставок зерна, прекращение односторонних санкций, обеспечение стабильности цепочек производства и поставок, а также содействие послевоенному восстановлению. Китайская сторона готова продолжать взаимодействовать с международным сообществом, чтобы внести вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса», - написал Сян Бо.

Генконсул подчеркнул, что инициатива глобальной безопасности уходит корнями в китайскую традиционную культуру, в которой мир ценится превыше всего. За более чем 70 лет с момента образования Нового Китая, страна никогда не провоцировала войну. Китай использует множество фактов, чтобы доказать, что этот путь мирного развития не только осуществим, но и очень успешен.

«Построение более безопасного мира - это желание народов всего мира, общая ответственность всех стран и, в большей степени, правильное направление движения вперед в наше время. Как постоянные члены Совета Безопасности Организации объединенных наций и ответственные державы, Китай и Россия несут должную ответственность за продвижение процесса мировой многополярности, противодействие одностороннего запугивания и поддержание мира во всем мире.

Перед лицом глубоко меняющейся международной обстановки Китай готов работать вместе с Россией, чтобы продолжать твердо отстаивать систему международных отношений, ядром которой является Организация Объединенных Наций, и международный порядок, основанный на международном праве, придерживаться главного направления в качестве построения многополярного мира. Кроме этого, Китай предлагает и воплощает в жизнь принцип подлинного мультилатерализма, выступает против любой формы одностороннего и запугивающего поведения, неуклонно защищает суверенитет, безопасность и интересы развития государств, совместно защищает мир людей во всем мире и содействует построению Сообщества единой судьбы человечества», - заключил Сян Бо.