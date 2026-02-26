Сян Бо: «Китай будет продолжать играть роль локомотива глобальной экономики»

На фоне усиливающегося протекционизма и геополитических вызовов Китай сохраняет устойчивый рост и делает ставку на инновации и открытость. Об этом в авторской колонке для «Татар-информа» написал генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.





Экономика Китая: уверенное движение вперед, несмотря на внешнее давление

В настоящее время глобальная экономическая ситуация претерпевает глубокие изменения, односторонние действия и протекционизм набирают силу, а геополитические вызовы все еще сохраняются. Несмотря на сложившуюся внешнюю обстановку, китайская экономика продолжает уверенно развиваться, демонстрируя устойчивость, стремление к инновациям и высокое качество роста.

В 2025 году объем ВВП Китая превысил 140 триллионов юаней, увеличившись на 5% по сравнению с прошлым годом. Основные цели социально-экономического развития были успешно достигнуты. Потребительские расходы на конечное потребление внесли более 50% вклада в экономический рост, что привело к более сбалансированной и устойчивой экономической структуре.

Особенно важно, что активно развиваются новые производительные силы, доля высокотехнологичных отраслей в обрабатывающей промышленности неуклонно растет. Доля добавленной стоимости, создаваемой крупномасштабным высокотехнологичным производством выросла до 17,1%. Китай впервые вошел в десятку лучших стран мира по индексу инноваций.

Бурное развитие демонстрируют «зеленые» отрасли, такие как производство электромобилей, литий-ионных аккумуляторов и солнечных батарей, а передовые области, такие как искусственный интеллект, квантовые технологии и нейрокомпьютерные интерфейсы постоянно совершают прорывы.

Ускоренными темпами формируется диверсифицированная структура внешней торговли Китая. В настоящее время Китай является основным торговым партнером для более чем 150 стран и регионов, стабильно внося вклад в глобальный экономический рост на уровне около 30%. Структура внешнеторговой продукции продолжает совершенствоваться, бурно развиваются новые бизнес-модели, а структура рынка становится все более многообразной.

Обладая самым перспективным потребительским рынком в мире, Китай благодаря сбалансированному развитию импорта и экспорта эффективно сочетает внутренние потребности с мировым спросом, придавая мощный новый импульс взаимовыгодном сотрудничеству Китая со странами мира. Китай готов быть не только «мировой фабрикой», но и намерен быть «мировым рынком», ускоряя процесс превращения из «производственной державы» в «потребительскую державу».

В октябре 2025 года на Четвертом пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва были приняты «Предложения ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития», в которых определен план развития на период 15-й пятилетки (2026–2030 гг.). В них «активное расширение независимой открытости» было поставлено во главу угла расширения высокоуровневой открытости, а также были предложены конкретные меры, такие как упорядоченное расширение независимой открытости в секторе услуг и содействие развитию инновационной торговли.

Китай будет продолжать играть роль локомотива глобальной экономики, добиваясь новых успехов в продвижении китайской модернизации и придавая дополнительный импульс росту мировой экономики за счет высокоуровневой открытости.

В 2026 году исполняется 30 лет со дня установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнерства, 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также начинается Год китайско-российского сотрудничества в сфере образования.

Недавно состоялась видео-встреча Председателя КНР Си Цзиньпина с Президентом РФ Воадимиром Путиным, на которой был совместно определен курс для дальнейшего развития китайско-российских отношений. Взаимная политика безвизового режима между двумя странами создала более благоприятные условия для углубления практического сотрудничества и культурного обмена между Китаем и Россией. Механизм сотрудничества «Янцзы-Волга» и Форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» функционируют эффективно, выводя межрегиональное сотрудничество двух стран на новый этап качественного развития.

Нынешний год по лунному календарю – Год Лошади. В традиционной китайской культуре лошадь символизирует дух самосовершенствования, неустанного стремления вперед и первопроходчества. В российской культуре лошадь также олицетворяет стойкость, силу и мужество.

Уверены, что в новом году, под стратегическим руководством глав двух государств, китайско-российские отношения будут развиваться стремительно и неуклонно, подобно быстрому коню, а двустороннее сотрудничество во всех областях будет ускоренными темпами выходить на новые рубежи.

