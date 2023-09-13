Сян Бо: Форум «РОСТКИ» показал решимость России и Китая в укреплении сотрудничества

Фото: © «Татар-информ»

Форум «РОСТКИ», который прошел в Казани 7-8 сентября, показал решимость двух стран в укреплении и развитии сотрудничества. Таким мнением на пресс-конференции в «Татар-информе» поделился генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

«Форум „РОСТКИ“ заложил прочную основу для дальнейшего взаимодействия регионов России с Китаем. Успешное проведение мероприятия еще раз продемонстрировало решимость и уверенность двух держав в укреплении взаимовыгодного сотрудничества», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что на форуме в Казани представители обеих стран выразили твердое желание раскрыть потенциал сотрудничества и повысить его качество.

Кроме того, «РОСТКИ» может стать одной из базовых платформ для взаимодействия. В этом году специалисты обменялись своими мнениями и опытом более чем на 40 сессиях. Сян Бо выразил надежду, что в следующем году российско-китайский форум пройдет еще более успешно и плодотворно.