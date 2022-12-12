Сходство традиций и культур: Казань и Алматы договорились наращивать взаимный турпоток

Фото: Алексей Угаров / «Татар-информ»

Казань и Алматы заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства. Документ подписали директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова и руководитель Управления туризма города Алматы Сабина Аманкельди. Церемония прошла в здании информационного центра Visit Almaty в городе Алматы, сообщает корреспондент «Татар-информа».

Подписанный документ открывает широкие возможности в сфере продвижения туристического потенциала Казани и города Алматы, уверена Санникова. «Мы подписали меморандум, предполагается работа по нескольким направлениям. Во-первых, это организация взаимного туристического потока между Казанью и Алматы. Во-вторых, нам необходимо продвигать туристический потенциал наших городов через туроператоров, отельеров, блогеров. Сегодня мы посетили Алматы делегацией из Казани, а уже в следующем году к нам приедет делегация из города Казахстана», – сказала Санникова в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

В числе прочих направлений взаимодействия она выделила сотрудничество на уровне татарской и казахской кухни. «Мы будем проводить гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» и для нас очень важно, чтобы была представлена казахская кухня, поскольку она очень разнообразная, яркая. При проведении городских мероприятий в Алматах мы также готовы принимать участие», – подчеркнула руководитель Комитета по развитию туризма Казани. Она уточнила, что речь в том числе о международных выставках, форумах, конференциях.

В информационном центре Visit Almaty сегодня так же прошло подписание меморандума между Казахстанской ассоциацией гостиниц и ресторанов и Ассоциацией рестораторов и отельеров Казани и Татарстана.

Напомним, Санникова накануне возглавила делегацию, которая посетила Алматы по приглашению Генерального консула Казахстана в Казани и Управления туризма города Алматы. В делегацию вошли представители отельеров и реставраторов Казани, известные блогеры Татарстана.

В течение двух дней представители делегации побывали на горных курортах «Ой-Карагай» и «Шымбулак», где ознакомились с инфраструктурой для отдыхающих. Также гости совершили прогулку по канатной дороге на гору Коктебе, где открыт парк развлечений города Алматы. Неизгладимые впечатления у гостей оставили парк им.28 панфиловцев и музей музыкальных инструментов. Члены делегации отметили сходство традиций и культур казахского и татарского народов.