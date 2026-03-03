Сход снега с крыш повредил дымоходы в десяти домах Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сразу в десяти домах Татарстана за один день произошел сход снега с крыш, в результате чего были повреждены оголовки дымоходов. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.

В Казани повреждения зафиксированы по адресам: улица Белинского, 4А; Монтажная, 3; Индустриальная, 7; Социалистическая, 3. В Зеленодольске – на улицах Украинской, 21 и Паратской, 24. В Высокогорском районе – в поселке Усады, на улице Студенческой, 8. Кроме того, в Буинском районе у домов №19, 21 и 23 на улице Гагарина обрушились приставные вентиляционные каналы.

В результате происшествий жители остались без газоснабжения.

Оголовки дымоходов обеспечивают безопасную и стабильную работу системы: они защищают трубы от осадков, мусора, птиц и мелких животных, а также создают аэродинамический эффект, усиливающий тягу и предотвращающий обратный поток газов. Их повреждение может привести к сбоям в работе оборудования и потенциально опасным ситуациям.

По факту произошедшего проводится проверка. Инспекция устанавливает обстоятельства инцидентов и принимает меры для устранения последствий.