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Сход девяти вагонов в Чувашии пыталось скрыть руководство, прокуратура начала проверку
Чувашская транспортная прокуратура проводит проверку по обстоятельствам схода девяти вагонов в городе Канаш. Информация об этом появилась в Telegram-канале надзорного ведомства.
По предварительной информации, накануне около семи часов вечера в городе Канаш на железнодорожном пути на территории щебеночной базы сошли с рельсов девять порожних вагонов.
В ведомстве отметили, что причиной схода могли быть неправильные действия при проведении погрузочных работ.
В свою очередь руководство станции пыталось скрыть информацию о сходе вагонов, поэтому о случившемся стало известно утром следующего дня после вызова на место происшествия восстановительного поезда.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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