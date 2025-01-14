Схема в 4 защитника и шанс на прогресс: изменит ли Рахимов «Рубин» с выздоровлением Юкича

Восстановление полузащитника «Рубина» Александара Юкича от сложной травмы крестообразной связки на финишной прямой. Известно, что футболист присоединится к общей группе на сборах в Турции. Почему скорое возвращение Юкича может быть ключевым фактором в философии «Рубина» – читайте в материале «ТИ-Спорта».





Казалось, что Александар Юкич в «Рубине» будет на лидирующих позициях. Однако по-настоящему проявить себя австрийцу не удалось Фото: rubin-kazan.ru

Спустя полгода Юкич наконец-то в строю

Болельщики «Рубина» за прошедшую осень, наверное, уже забыли, что одним из важнейших приобретений клуба в летнее трансферное окно был 24-летний полузащитник Александар Юкич. О трансфере австрийца в казанскую команду Рашид Рахимов отзывался восторженно.

«Этот футболист нам точно поможет. О его лучших качествах говорить много не надо, он прекрасно продемонстрировал их в прошлом сезоне, выступая за «Сочи». Меня впечатлило, с каким настроем Александар приехал в Казань. То, какой он человек и футболист, правильно ложится на идею нашего клуба» – говорил Рахимов в июле во время презентации новичков «Рубина».

Юкич действительно был хорош в статусе игрока «Сочи» во второй половине сезона РПЛ 2023/24. Во многом весенние успехи южан при Роберте Морено связывали именно с выступлением австрийца. Юкич в роли диспетчера прекрасно контролировал центр поля, а его «первый пас» и футбольный интеллект позволяли «Сочи» быть одной из самых самобытных команд апреля-мая прошлого года.

Казалось, что и в «Рубине» Юкич будет на лидирующих позициях. Однако по-настоящему проявить себя австрийцу не удалось. Всему виной роковая травма в середине августа в гостевом матче против «Акрона» (2:1). Юкич порвал «кресты» в первом тайме и выбыл на всю осенне-зимнюю часть сезона. Рахимов потерял футболиста на полгода, толком и не прощупав все его мастерство.

Когда «Рубин» огласил даты восстановления Юкича, в СМИ начала всплывать информация, что австриец изначально приехал в Казань с повреждением. Так что его полученная травма в августе была лишь делом времени. Но сейчас это уже лирика. Хотя она и вызывает вопросы по медицинскому тестированию новичков клуба. Так или иначе, по заявлению главного врача «Рубина» Михаила Бутовского, Юкич практически восстановился от травмы крестообразной связки. Он прибудет на первые зимние сборы «Рубина».

«Планируется приезд Юкича на первый сбор, мы посмотрим на его состояние. Реабилитация идет весьма благополучно, согласно срокам, которые были определены. Он приступил к беговой работе. Мы посмотрим, какой объем он может выполнять и определим, когда и как он будет включен в тренировочный процесс команды. Сроки, которые были определены, – это общепринятые сроки. В районе шести месяцев с момента оперативного вмешательства», – сказал Бутовский.

На протяжении осени казанский клуб под руководством Рашида Рахимова играл в три центральных защитника Фото: rubin-kazan.ru

Рахимов пренебрегал центром поля во имя схемы с пятью защитниками

На протяжении осени казанский клуб под руководством Рашида Рахимова играл в три центральных защитника. На все предложения перейти на схему с двумя защитниками главный тренер «Рубина» отвечал резко: мол, мы не та команда, которая может позволить себе уязвимую оборону. Качество и уровень защитников клуба оставляет желать лучшего, а в схеме с тремя центральными «Рубин» чувствует себя намного увереннее в своей штрафной при затяжных позиционных атаках соперника, полагал тренер. Помимо всего, Рашид Рахимов также обращал внимание и на небольшую глубину скамейки среди полузащитников.

Да, есть незаменимый Иву. Осенью был приобретен в центр талантливый хорватский игрок Велдин Ходжа. Но, по сути, из фундаментальных полузащитников «Рубина» на этом все. Александр Зотов (34 года) и Олег Иванов (38 лет) в силу своих преклонных по футбольным меркам возрастов физически не могут дать полного объема работы в 90 минут.

Иванова в этом сезоне РПЛ Рахимов выпускал в среднем на 10, максимум 15 минут во втором тайме. Зотов, безусловно, играл заметно больше, порой 75-80 минут за матч. Но это происходило из-за того, что равноценной замены Александру элементарно не было. Зотов обладает неплохим пасом. Поэтому он довольно эффективен при выходах из-под прессинга, он может отдать точную как среднюю, так и длинную передачу. Причем неважно, низом или верхом. Хорош в этих компонентах, к слову, и Олег Иванов.

И если сравнивать в данном ключе с ними Марата Апшацева или Умарали Рахмоналиева, то пропасть между футболистами колоссальная. Да, Апшацев и Рахмоналиев могут выполнять неплохой объем беговой работы. Но обострять игру, загружать передачами Даку они в том виде, в каком хочет видеть это Рахимов, к сожалению, неспособны. Поэтому, собственно, «Рубин» и не прочь расстаться с Рахмоналиевым и Апшацевым в текущее трансферное окно.

Среди центральных полузащитников есть еще Богдан Йочич. Серб здорово проявил себя в матче против махачкалинского «Динамо» (3:2, 8 декабря), внеся значительный вклад результативной передачей в победный гол Шабанхаджая. В заключительных играх первого круга РПЛ он стал регулярно выходить в основном составе у Рахимова. Тем не менее потенциал футболиста все еще не понятен. Йочич чередует хорошие игры с откровенно провальными.

Для Рахимова наличие в обойме Александара Юкича – это в определенном смысле свобода в центре полузащиты, креатив и нетривиальность при атакующих действиях Фото: rubin-kazan.ru

Почему Юкич крайне важен для футбольной философии «Рубина»?

Для Рахимова наличие в обойме Александара Юкича – это в определенном смысле свобода в центре полузащиты, креатив и нетривиальность при атакующих действиях. Выставив Юкича третьим центром в пару к Иву и Ходже или, например, Зотова и Иву (вариаций может быть здесь больше), главный тренер «Рубина» способен перейти к схеме с двумя центральными защитниками за счет как раз таки баланса в линии полузащиты.

Это еще и возможность перейти к позиционному футболу, от чего открещивался Рахимов всю осень. «Рубин» в текущем сезоне владеет мячом в среднем за матч около 45-46% (второй худший показатель в РПЛ). Слабее в позиционном футболе лишь «Факел» – у воронежцев эти цифры в районе 41-42%.

«Рубину» в этом сезоне часто прилетает критика от болельщиков за безыдейность и инертность в контроле мяча. Почему бы не ответить на нее яркой и эффектной игрой во второй половине чемпионата?