Общество 22 декабря 2025 08:31

«Схема Долиной» и другие выражения войдут в словарь неологизмов 2025 года

Словосочетание «схема Долиной», а также еще несколько выражений, возникших на фоне истории с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, будут включены в словарь неологизмов 2025 года. Об этом сообщил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН и руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов, его слова приводит «РИА Новости».

Первым в языковой практике было зафиксировано выражение «схема Долиной» – летом 2024 года. Затем, в декабре того же года, появилось словосочетание «эффект Долиной».

Летом 2025 года в обиход вошло выражение «бабушкина схема», осенью – «казус Долиной», а в декабре закрепился «бабушкин вариант», употребляемый в контексте мошеннических схем с недвижимостью.

Ефремов отметил, что подобные процессы уже наблюдались в современном русском языке ранее. В частности, резонанс вокруг «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой также породил ряд устойчивых слов и выражений, которые со временем стали использоваться независимо от первоначального скандала. Среди них – такие неологизмы, как «головечеринники» и «свитер» или «водолазка извинений».

