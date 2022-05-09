Свыше тысячи военнослужащих и колонна техники: в Казани отметили 77-ю годовщину Победы

Сегодня в столице Татарстана на площади Тысячелетия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона.

Старт празднованию дал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин. Его выступление на Красной площади Москвы транслировалось на большом экране.

«Девятое мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет», — заявил Владимир Путин.

По словам Президента РФ, участвующие сейчас в специальной военной операции на Украине сражаются за будущее страны. «Обращаюсь сейчас к нашим Вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам», — сказал он.

После выступления главы государства память погибших почтили минутой молчания. Затем выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов, который поздравил жителей республики на татарском и русском языках.

«Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона и дорогие татарстанцы. Сердечно поздравляю с годовщиной победы многонационального народа над немецко-фашистскими захватчиками», — отметил Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что из Татарской АССР на фронт ушли свыше 700 тыс. человек, из которых более половины не вернулось.

«Сегодня, отдавая дань памяти подвигу и героизму ветеранов, по всей стране проходят парады Великой Победы. Мы поименно вспоминаем всех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Отчизны», — подчеркнул он.

По его словам, под руководством Президента РФ Владимира Путина российская армия продолжает наращивать оборонный потенциал и обеспечивать защиту страны.

«Сегодня многие правнуки ветеранов честно выполняют свой воинский долг, отстаивая интересы нашей родины. В том числе в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Уверен, каждый из участников спецоперации осознает высокую степень ответственности, которая возложена на нас самой историей. Победа непременно будет за нами», —заключил он.

После этого по площади Тысячелетия прошла знаменная группа с государственными флагами России, Татарстана и Знаменем Победы, а также со штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Знамя Победы нес курсант Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища Марсель Губайдуллин, дед которого сражался с захватчиками под Москвой в 1941 году и принимал участие во взятии Берлина.

Затем по площади прошла колонна техники, состоявшая из 24 единиц. Сначала проехали современные боевые машины — БТР-82А, БТР-70М, БТР-80, а затем — танки времен Великой Отечественной и ретроавтомобили. В параде приняли участие два Т-34-85 (включая легендарный «Колхозник Татарии») и ИС-3.

После прохождения состоялось театрализованное исполнение песни «День Победы» актером Дмитрием Дюжевым и заслуженной артисткой Татарстана Эльвирой Калимуллиной.

Кроме того, сегодня жителей Казани ожидает обширная праздничная программа, которая в 22.00 завершится салютом.