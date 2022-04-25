Свыше тысячи военнослужащих и курсантов примут участие в параде 9 мая в Казани

Участниками парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани станут более 1 тыс. военнослужащих и курсантов. Перед зрителями проедут легендарные танки ИС и Т-34, а также колонна ретроавтомобилей. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Она отметила, что 9 мая торжественные мероприятия стартуют с церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах. В парке Победы будет организовано возложение венков к Вечному огню и памятникам.

Главной площадкой событий станет площадь Тысячелетия, где горожан и гостей города будут ждать с 9.30 утра. Зрители смогут расположиться под стенами Казанского Кремля.

«На площади в 10.00 состоится прохождение войск казанского гарнизона, а также проезд легендарных танков ИС и Т-34. Гостей праздника также ожидает проезд колонны ретроавтомобилей. В праздничном прохождении примут участие более тысячи военнослужащих и курсантов военных училищ, кадетских классов, юнармии и суворовцев», – рассказала Сагитова.

По ее словам, в завершение парада зрителям покажут театрализованное исполнение песни «День Победы» сводным хором Казани.

