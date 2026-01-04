Свыше тысячи самозанятых оформили доступ к оплачиваемым больничным

Более тысячи самозанятых зарегистрировались в системе добровольного страхования от временной нетрудоспособности в первые четыре дня после старта приема заявлений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда России.

По данным фонда, к настоящему моменту поступило 1 121 заявление от самозанятых, которые хотят получить право на оплачиваемый больничный. «Все заявления поступили в электронном виде через мобильное приложение “Мой налог”, что подтверждает востребованность цифровых сервисов и простоту процедуры», – отметили в пресс-службе.

Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых стартовал в России с 2026 года. Участие в программе позволяет получать выплаты по листкам нетрудоспособности по аналогии с наемными работниками. Для этого необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде, выбрать страховую сумму – 35 тыс. или 50 тыс. рублей в год – и начать уплату страховых взносов.

Взносы можно перечислять ежемесячно либо единовременно за год. Тариф составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. Таким образом, ежемесячный платеж равен 1 344 или 1 920 руб., а при годовой оплате – 16 128 или 23 040 руб. соответственно.

Право на получение выплат по больничным листам возникает через шесть месяцев после внесения годового взноса либо начала регулярных ежемесячных платежей. Размер выплат будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты взносов. В Соцфонде уточнили, что после закрытия больничного листа граждан уведомят о праве на выплату и ее размере.

Подать заявление на участие в программе можно через приложение «Мой налог», портал «Госуслуги», а также при личном обращении в клиентские службы Социального фонда.