Свыше полумиллиарда рублей финансовой поддержки получили татарстанские предприниматели

Фонд поддержки предпринимательства РТ за девять месяцев 2021 года оказал финансовую поддержку 358 предпринимателям на сумму 582,5 млн рублей, в Центре микрофинансирования 59 самозанятых оформили микрозаймы на сумму 8,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бизнесменам и самозанятым республики предоставляются микрозаймы по льготной ставке, поручительства, гранты, нефинансовые услуги, в том числе для экспортно-ориентированных МСП. Комплексную поддержку малого и среднего бизнеса на всех этапах развития в республике ведут подведомственные Минэкономики Фонд поддержки предпринимательства и Гарантийный Фонд.

К примеру, Центр «Мой бизнес» при ФППРТ оказал более 25 тыс. услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам. Тренинги по обучающим программам Корпорации «МСП» прошли 1340 человек, в том числе 729 субъектов МСП.

Услугами Центра поддержки экспорта воспользовались 1449 бизнесменов, 51 предприниматель заключили экспортные контракты на общую сумму 16,85 млн долларов.

При поддержке Центра инноваций социальной сферы 110 субъектов МСП вошли в реестр социальных предпринимателей. Обучение прошли 78 представителей социальных предприятий, что дает им возможность подать заявки на грант для социальных предпринимателей.

С начала 2021 года Гарантийный фонд РТ помог предпринимателям получить более 6,3 млрд рублей кредитных средств, выдав 279 поручительства на общую сумму на 1,3 млрд рублей. Фонд оказал финансовую поддержку начинающим предпринимателям в виде поручительств, что позволило бизнесу привлечь 751,7 млн рублей заемного финансирования.

В этом году на господдержку субъектов предпринимательской деятельности предусмотрено 1,2 млрд руб., с учетом имеющейся капитализации подведомственных Министерству экономики структур (Фонда поддержки предпринимательства РТ и Гарантийного фонда РТ) общая сумма поддержки составляет 3,55 млрд рублей.

В 2021 году в Татарстане в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются 3 региональных проекта: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование программ поддержки бизнеса осуществляется из федерального и регионального бюджетов.

В настоящее время в Татарстане численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, составляет 722,9 тыс. человек. По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Татарстан занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе и 7-е – в России.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», как и другие национальные проекты, реализуется в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.