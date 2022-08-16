Бизнесмены Татарстана положительно оценили новый инвестиционный стандарт

Татарстан в числе 12 пилотных регионов завершил внедрение регионального инвестиционного стандарта, сообщила пресс-служба министерства экономического развития России.

Пилотный проект был запущен в 2021 году, вместе с Татарстаном в нем участвовали Мордовия, Забайкальский край, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Московская области и Москва.

По итогам проведенной в регионах работы Федеральная группа по созданию системы поддержки новых инвестиционных проектов заключила, что работа была полностью выполнена. Опрос предпринимателей показал, что практически во всех субъектах доля положительных оценок превышает 90%.

«Подтверждать соответствие инвестиционному стандарту регионы будут ежегодно. Это позволит выявить как лучшие практики работы с бизнесом, так и слабые места. Сейчас субъектам необходимо усилить информирование предпринимательского сообщества об инструментах стандарта. Это особенно актуально для регионов, подтвердивших внедрение, так как они могут претендовать на получение дотации по инвествычетам, а значит, активнее использовать этот преференциальный механизм», — подчеркнул заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

В 2022 году внедрение инвестиционного стандарта начали еще 33 региона.

Министерство экономики РТ уточнило, что в Татарстане реализуются все элементы регионального инвестиционного стандарта. Так, в республике утверждена инвестиционная декларация с обязательствами правительства, сформированы инвестиционные карты и свод правил с оптимальными алгоритмами для подключения к инфраструктуре. Все эти инструменты влияют на улучшение делового климата в регионе – Татарстан занимает второе место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.