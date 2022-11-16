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Ру Тат
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Здоровье
16 ноября 2022  15:28
Полина Шевчук

Свыше 9 тысяч систем переливания крови передал Татарстан в больницы ЛНР

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Свыше девяти тысяч систем для переливания крови, а также растворов и кровозаменителей передали в больницы Луганской народной республики представители объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие».

 

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С просьбой о помощи в дополнительной комплектации больниц обратились женсоветы городов «Союза женщин Донбасса».
«В состав груза вошли устройства для переливания крови, кровезаменители и инфузионные растворы с микрофильтром», – рассказала председатель комиссии по социальной политики и благотворительности ОП ЛНР и общественной организации «Союз женщин Донбасса» Наталья Приймак.

Весь медицинский груз будет доставлен в медучреждения Славяносербска, Ровеньков, Кировска, Брянки, Марковки и Беловодска.
 

#ЛНР #медпомощь
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