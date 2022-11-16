Свыше 9 тысяч систем переливания крови передал Татарстан в больницы ЛНР
Свыше девяти тысяч систем для переливания крови, а также растворов и кровозаменителей передали в больницы Луганской народной республики представители объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие».
С просьбой о помощи в дополнительной комплектации больниц обратились женсоветы городов «Союза женщин Донбасса».
«В состав груза вошли устройства для переливания крови, кровезаменители и инфузионные растворы с микрофильтром», – рассказала председатель комиссии по социальной политики и благотворительности ОП ЛНР и общественной организации «Союз женщин Донбасса» Наталья Приймак.
Весь медицинский груз будет доставлен в медучреждения Славяносербска, Ровеньков, Кировска, Брянки, Марковки и Беловодска.