Свыше 80% жителей положительно оценили меры борьбы с коррупцией в Татарстане

Более 80% татарстанцев дали положительную оценку антикоррупционной работе, которая проводится в республике. Такие сведения содержатся в соцопросе «Изучение мнения населения о коррупции в РТ» за 2022 год.

Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра экономики РТ — начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов.

По словам замминистра, почти 80% опрошенных уверены, что с помощью системных антикоррупционных мер можно добиться реального снижения уровня коррупции.

«Осуществляемую органами власти республики на постоянной основе работу по противодействию коррупции 82% респондентов оценивают положительно», — отметил Амирханов.

Кроме того, данные опроса показали, что главным источником информации по борьбе с коррупционерами для населения являются публикации в СМИ.