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Ру Тат
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Экономика
12 сентября 2022  16:18
Александр Хевронин

Стройкомплекс Татарстана рассчитывает на улучшение экономической ситуации в 4-м квартале

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В Татарстане провели опрос на тему деловой активности в третьем квартале этого года. В нем приняли участие 122 строительные организации, из которых 90 относятся к субъектам малого предпринимательства. По итогу, 71% организаций оценивают экономическую ситуацию как удовлетворительную, сообщает Татарстанстат.

Только 12% опрошенных оценивают ситуацию как благоприятную, а 17% проголосовали назвали ее неблагоприятной. Стоит отметить, что в четвертом квартале прогнозируется рост благоприятной экономической ситуации до 15% и снижение удовлетворительной и неблагоприятной до 60% и 15% соответственно.

Кроме того, среди строительных организаций две трети нормально оценивают ситуацию с заказами, 31% – ниже среднего, а оставшиеся 2% – выше нормы.

#экономика #Татарстан #строительная компания
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