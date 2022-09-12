Стройкомплекс Татарстана рассчитывает на улучшение экономической ситуации в 4-м квартале

В Татарстане провели опрос на тему деловой активности в третьем квартале этого года. В нем приняли участие 122 строительные организации, из которых 90 относятся к субъектам малого предпринимательства. По итогу, 71% организаций оценивают экономическую ситуацию как удовлетворительную, сообщает Татарстанстат.

Только 12% опрошенных оценивают ситуацию как благоприятную, а 17% проголосовали назвали ее неблагоприятной. Стоит отметить, что в четвертом квартале прогнозируется рост благоприятной экономической ситуации до 15% и снижение удовлетворительной и неблагоприятной до 60% и 15% соответственно.

Кроме того, среди строительных организаций две трети нормально оценивают ситуацию с заказами, 31% – ниже среднего, а оставшиеся 2% – выше нормы.