Свыше 600 детей прошли практику на Детской железной дороге Казани этим летом

Летом этого года практику на Детской железной дороге в Казани прошли 612 детей. Об этом рассказал начальник дороги Игорь Черемнов в ходе пресс-тура по ней.

По его словам, обучение детей проходит круглогодично: с октября по май ребята изучают теорию, а летом у них начинается практика, где они отрабатывают полученные навыки. При этом обучение полностью бесплатное и записаться на него может любой желающий ученик классов с 5-го по 11-й.

Всего занятия проводятся по шести направлениям: локомотивы и локомотивное хозяйство, путь и путевое хозяйство, пассажирские перевозки и сервис на транспорте, вагоны и вагонное хозяйство, автоматика и телемеханика, и связь, а также организация перевозок и управление на транспорте.

Теория у детей, как правило, проходит один раз в неделю, занятие длится два часа. Обучение проводится в специальных классах, оборудованных всеми необходимыми макетами и тренажерами.

После обучения выдается свидетельство, и далее ребенок может продолжить учебу в профильных железнодорожных учреждениях.

«В среднем 60–70% выпускников в дальнейшем поступают в техникумы и вузы по железнодорожной тематике», — отметил начальник Детской железной дороги Казани,

Так, по его данным, в этом году из 49 выпускников, обучавшихся на дороге, 31 поступил в Казанский железнодорожный техникум.

«Не только в плане базовых навыков, но даже в плане сленга ребятам в дальнейшем проще осваивать профессию. Здесь, как и в любой профессии, есть множество терминов, понятных только нам самим», — пояснил Черемнов.

К слову, один из юных железнодорожников по имени Артем признался, что после окончания школы планирует поступить в техникум и продолжить обучение.

«К нам пришли в школу, пригласили на занятия, и я решил попробовать. Мне очень нравится, и в будущем я планирую работать в этой отрасли», — сказал он.

Общая протяженность путей малой казанской дороги, на которой ребята проходят практику, составляет 4,2 километра, проходит она на территории лесопарка «Лебяжье». На ней имеются две станции и две остановочные платформы.

На трассе действуют два переезда и оборудование, используемое на железных дорогах: светофоры, системы связи, централизации и блокировки, приборы безопасности. Всего за лето 2024 года ребята перевезли свыше 30 тыс. пассажиров.