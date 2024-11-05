Число татарстанцев, желающих получать электронные налоговые уведомления, выросло на 46%

Жителям Татарстана направлено свыше 2,4 млн налоговых уведомлений, из которых более 60% – в электронном виде. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал глава управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.

«За год количество граждан, желающих получать налоговые уведомления в электронном виде, увеличилось на 46%, или на 460 тыс. человек», – отметил глава ведомства.

Он добавил, что остальные жители получили налоговые уведомления заказным письмом по почте. При этом Сафиуллин подчеркнул, что если у граждан возникают вопросы, связанные с расчетом налогов, то им необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения объектов недвижимости.

Глава УФНС также назвал случаи, когда уведомление не присылается. Первый – при сумме начислений менее 300 рублей. Такие жители республики получат уведомления либо, когда сумма станет больше этой планки, либо через три года.

Вторым случаем является наличие льгот, которые полностью освобождают от уплаты налогов, а третьим – положительное сальдо на едином налоговом счете, за счет которого и будет уплачен долг.

В остальных же случаях при неполучении уведомления Сафиуллин порекомендовал обратиться в любую налоговую инспекцию либо же проверить задолженности в личном кабинете налогоплательщика, мобильном приложении «Налоги ФЛ» или на портале Госуслуг.