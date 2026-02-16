Свыше 5 тыс. уроженцев Набережных Челнов служат в зоне СВО

Около 5 тыс. уроженцев Набережных Челнов сегодня выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом на сессии Горсовета сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. В заседании принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В зале присутствуют наши доблестные воины – участники СВО. Давайте поблагодарим их за службу отечеству», – сказал мэр.

Он напомнил, что за проявленное мужество и героизм многие военнослужащие награждены высокими государственными наградами. Высокое звание Героя России посмертно присвоено Сергею Чебневу, который ценой своей жизни спас сотни сослуживцев.

На заседании также присутствует мать героя, Ольга Константиновна. «Благодарим вас за воспитание сына – настоящего патриота и мужественного воина. Желаем здоровья, благополучия и долгих лет жизни», – отметил Наиль Магдеев.