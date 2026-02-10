Свыше 5 тыс. работников обучили в рамках проектов оптимизации производства в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в рамках проектов по оптимизации производственных процессов обучение прошли более 5 тыс. сотрудников предприятий. Об этом на итоговой коллегии Министерства экономики республики сообщил заместитель премьер-министра Татарстана – министр экономики Мидхат Шагиахметов, рассказывая о ключевых инструментах повышения эффективности в отраслевых цепочках.

Он пояснил, что одним из основных механизмов остается федеральный проект «Производительность труда», реализуемый в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниками программы стали 351 предприятие республики, а обучение в ее рамках прошли свыше 5 тыс. работников.

По словам министра, реализация проектов по повышению производительности труда позволила предприятиям сократить продолжительность производственных процессов и увеличить объем выпускаемой продукции. Также он обратил внимание на то, что активное участие руководителей компаний и собственников бизнеса в проектах дает результаты выше средних показателей.

В целом рост производительности труда в рамках этих проектов обеспечивается за счет автоматизации, более рациональной организации процессов и сокращения доли ручного труда.