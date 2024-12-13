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Свыше 420 фермеров и сельхозкооперативов в РТ получили поддержку благодаря нацпроекту
В Татарстане ряд малых форм хозяйствования производят почти половину валовой продукции сельского хозяйства республики, а именно 128,1 млрд рублей, или 44,3% от всех категорий хозяйств. Таким хозяйствам в РТ уделяют особое внимание. Так, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», реализуемый с 2019 года, помогает такому бизнесу на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.
Как сообщили в Минсельхозе РТ, фермеры, которые только начинают или планируют бизнес в сельском хозяйстве, а также те, кто стремится усовершенствовать свое дело, могут претендовать на получение поддержки: информационно-консультационной, образовательной и финансовой.
В рамках национального проекта выдаются субсидии сельхозкооперативам и грант «Агростартап», предоставляемые на обеспечение части затрат по реализации проектов создания или развития фермерского хозяйства.
Одним из наиболее актуальных направлений является грант «Агростартап». За это время в Татарстане 342 начинающим предпринимателям оказана поддержка на 1,1 млрд рублей. Благодаря проекту создано свыше 500 рабочих мест, увеличено поголовье крупного рогатого скота на 10 тыс. голов, в том числе коров на 4 тыс., лошадей на 500 голов, птицы на 150 тыс. голов, овец на 3 тыс. голов.
При помощи национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 82 кооператива получили субсидии на общую сумму 1 млрд рублей, в том числе 50 кооперативов на 215,6 млн рублей в текущем году.
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