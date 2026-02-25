Свыше 4 млн семей с низкими доходами смогут в июне подать заявление на допвыплату

Более 4 млн российских семей с двумя и более детьми смогут подать заявления на получение ежегодной выплаты уже в июне текущего года. Об этом сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе Правительства в Госдуме, передает «ТАСС».

Новая мера поддержки коснется работающих родителей, чей среднедушевой доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов. По словам Премьер-министра, правительство уже завершило подготовку к запуску данного механизма.

«Мы подготовили все необходимое к запуску этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше 4 млн семей. Прием заявлений начнется в июне», – объявил Михаил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что государство стремится сделать процесс получения помощи максимально комфортным и прозрачным. Он отметил, что сегодня на принципах «социального казначейства» – то есть автоматически или на основании всего одного заявления – в России предоставляется уже 70 федеральных мер поддержки.