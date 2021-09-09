Свыше 30 млн рублей получат авторы инновационных идей и бизнес-проектов от ИВФ РТ

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан продолжает прием заявок на конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» и на «Старт-1» инновационной программы «Идея-1000». Общий призовой фонд двух программ составляет свыше 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ИВФ Татарстана.

Организаторами конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» являются Академия наук РТ и Министерство образования и науки Республики Татарстан.

«Это конкурс инновационных идей и проектов в приоритетных отраслях экономики Татарстана по 9 номинациям. Участниками могут стать изобретатели, рационализаторы, предприниматели, школьники, студенты, работники образовательной сферы, ученые», — говорится в сообщении.

В 2021 году конкурс пройдет в 9 номинациях: «Перспектива», «Инновации в образовании», «Старт инноваций», «Наноимпульс», «Цифровая экономика», «Патент года», «Социально значимые инновации», «Молодежный инновационный проект», «Проект Национальной технологической инициативы».

В рамках конкурса также пройдет экспертный отбор проектов для поощрения премиями и стипендиями от партнеров конкурса, среди которых «Татнефтехиминвест-холдинг», «Связьинвестнефтехим», Ак Барс Банк, «Химград», «Татнефть» и «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

Для победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» предусмотрены премии и стипендии от 25 тыс. до 50 тыс. рублей или целевое финансирование от фонда — до 220 тыс. рублей. Общий призовой фонд составит свыше 10 млн рублей.

К участию в конкурсе приглашаются физические лица из Республики Татарстан, регионов России, а также иностранные граждане. Заявки принимаются до 15 октября 2021 года, подать документы можно на сайте конкурса.

Конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» направлен на вовлечение молодежи в решение вопросов развития инновационной экономики России, а также на формирование кадрового резерва для научных организаций и предприятий реального сектора экономики. Проекты участников получают возможность раскрыть потенциал проекта или идеи, пересмотреть будущую бизнес-модель, оценить перспективность и технологическую новизну, через экспертную оценку судейской комиссии и менторскую помощь организаторов и партнеров конкурса.

В свою очередь конкурсная программа инновационных проектов «Идея-1000» направлена на увеличение доли наукоемкого бизнеса в экономике Республики Татарстан, в том числе за счет увеличения числа высокотехнологичных стартапов, представляющих интерес для венчурных инвесторов, корпораций и государственных заказчиков.

Кроме того, в рамках программы будут выявлены перспективные и инновационные идеи и технологии, оказано содействие профессиональному и личностному развитию молодых предпринимателей, развитию профессиональных связей технологических стартапов с российскими и зарубежными экспертами, корпоративными заказчиками, предпринимателями и инвесторами.

Одной из ключевых целей «Идеи-1000» является популяризация и обучение молодежи основам технологического предпринимательства, содействие появлению «историй успеха».

В конкурсе могут принять участие стартапы на посевной стадии, научные сотрудники и инноваторы. Проекты отбираются по следующим тематическим направлениям: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии».

Победители первого этапа программы — номинации «Старт-1» получат финансирование до 2 млн рублей.

Подать заявку для участия в программе можно до 15 октября на сайте.

Проекты — победители программы «Идея-1000» предыдущих лет, поддержанные ИВФ РТ уже вышли на новые раунды инвестирования, внедряются в реальный сектор, выпускают промышленное оборудование и привлекают отраслевых партнеров. Среди них ИРБИСТЕХ, iStaff, «Геткодер», «Р-Визионер», BeTrip, Чекскан, Reg.FM, «НоваСТ» и многие другие.