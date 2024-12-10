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Экономика 10 декабря 2024 20:05

Свыше 3 млн рублей вернули в обращение татарстанцы на «Монетной неделе»

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Свыше 3 млн рублей вернули в обращение татарстанцы на «Монетной неделе»
Нацбанк по РТ
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане всероссийская акция «Монетная неделя», которая проходила с 7 по 20 октября, позволила вернуть в оборот 710 тыс. монет на общую сумму 3,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения – Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России.

В ходе акции татарстанцы активно приносили в банки скопившуюся мелочь: кто-то обменивал крупные суммы, кто-то решил избавиться от небольшого количества мелочи. Теперь эти монеты возвращены в оборот и обеспечивают точность расчетов.

Больше всего жители республики принесли в банки монет номиналом 10 рублей (более 200 тыс. штук) и 1 рубль (свыше 169 тыс. штук).

«Вне акции содержимое копилки можно без комиссии положить на счет или вклад в банке, а также оплатить монетами часть стоимости товара или услуги: они являются полноценным платежным средством и обязательны к приему в торгово-сервисных предприятиях», — напомнил управляющий Национальным банком по Республике Татарстан Марат Шарифуллин.

#Нацбанк РТ
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