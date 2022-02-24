Свыше 29 тыс. татарстанцев записались на вакцинацию от Covid-19 по горячей линии

В Татарстане продолжает работу горячая линия по вопросам распространения коронавирусной инфекции. Позвонив на единый номер 122, жители республики могут не только получить информацию о Covid-19, но и записаться на вакцинацию. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в Минцифры РТ.

«С 14 января 2021 по номеру 122 жители Татарстана могут записаться на вакцинацию от Covid-19. С начала приема данной записи этой услугой воспользовались 29312 жителей республики», — отметили в министерстве.

Единый номер 122 запущен в Татарстане с 25 ноября 2020 года, на него могут звонить абоненты всех операторов связи из любого населенного пункта Татарстана. С начала функционирования «горячей линии» по телефонному номеру 122 поступило 1 075 557 звонков.