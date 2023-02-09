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Общество
9 февраля 2023  12:52

Свыше 200 наименований книг представило Татарское издательство на выставке в Самаре

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Литературу на национальных языках представило Татарское книжное издательство на «Самарской книжной выставке», которая проходит с 9 по 12 февраля. Всего на стенде книгоиздателей из Татарстана свыше 200 наименований книг. 

В дни проведения выставки запланированы встречи издателей и авторов из регионов России, а также презентации издательств и новинок книгопечатной продукции.

На выставке будет представлена литература ведущих издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Саратова, других городов России. Ожидаются гости из Казахстана и Беларуси. 

Издатели ознакомят читателей с новинками в области художественной и научной литературы. Кроме этого будут представлены мемуары, эссе, энциклопедии и словари, а также книги по психологии, детская литература.

Книжная выставка пройдет на территории «Экспо-Волга» - крупнейшего выставочного центра в Самарской области.

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