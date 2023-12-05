Свыше 20 тысяч преступлений зарегистрировано в Казани с начала 2023 года

С начала года в Казани зарегистрировано свыше 20 тысяч преступлений. По словам замначальника УМВД России по столице РТ Ильнура Хаялиева, виновных установили по более чем 7,5 тысячам злодеяний. При этом каждое третье из них – тяжкой категории, уточнил спикер на деловом понедельнике в Исполкоме города.

Руководитель Исполкома Рустем Гафаров, в свою очередь, поблагодарил правоохранителей за их работу. По его статистике, число разбоев в городе уменьшилось на 36%, грабежей сократилось на 30%, а краж – на 20%. В этом «раскрытии» определенную роль сыграли видеокамеры, подчеркнул спикер.

По словам Хаялиева, на данный момент видеонаблюдение есть в жилом секторе, парках и скверах: в общей сложности охвачено более 50% пространств. Функционируют около 42 тысяч камер, в том числе установленных по программе «Безопасный город» и «Безопасный двор».

Также замначальника УМВД России по Казани добавил, что снижается и количество преступлений против личности (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Отметим, что правоохранители еще и пресекли больше 8,5 тысячи нарушений миграционного законодательства. Как следствие – суд вынес 1,6 тыс. решений, по которым часть иностранцев депортировали из РФ.