Свыше 1,6 тыс. тонн гуманитарной помощи отправили из Казани в прошлом году

2025 год был объявлен Годом защитника Отечества. И мы посвятили его тем, кто в разные годы защищал Родину, и тем, кто делает это сегодня, заявил мэр Казани Ильсур Метшин на сессии Казанской городской думы.

«В городе прошли 5 тыс. мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, героям специальной военной операции и городу трудовой доблести Казани. "Добрая Казань" организовала горячую линию, сегодня на нее поступило более 50 тыс. звонков по вопросам, связанным с СВО», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что власти города продолжают помогать семьям военнослужащих. Так, более 6 тыс. семей получают помощь. Бесплатным питанием обеспечены более 5 тыс. школьников. От родительской платы освобождены более 2 тыс. малышей. Для участников СВО зачисление в детские сады вне очереди. Более 6 тыс. транспортных карт и порядка 9 тыс. карт «Батыр» выданы семьям героев, а в летних лагерях отдохнуло более 2 тыс. детей участников СВО.

Кроме того, Казань направила 76 гуманитарных конвоев в зону СВО, а в города-побратимы – Лисичанск и Рубежное – 86 фур, в общей сложности более 1,6 тыс. тонн гуманитарной помощи.

«Чтобы отметить подвиги наших жителей, проявивших мужество и самоотверженность, мы учредили две новые городские награды – знак отличия "Гордость и слава Казани" и почетный знак "Волонтер Казани"», – заявил Метшин.

Он напомнил, что в декабре 2024 года был создан координационный совет для оперативного решения вопросов снабжения гуманитарной помощью и взаимодействия с меценатами. В новый состав Казанской городской Думы вошли четверо участников военных действий и двое представителей координационного совета.

«Они знают, как важно единство, и вместе с ними мы продолжим строить сильную, заботливую Казань», – заключил Метшин.