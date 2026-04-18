Свыше 1,6 млн кв. м жилья с начала года ввели в Татарстане

На совещании в Доме Правительства Татарстана обсудили ход жилищного строительства, возведение социальных объектов и развитие инфраструктуры. С докладом выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин. Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов при участии Премьер-министра Алексея Песошина и исполняющего обязанности Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По состоянию на 18 апреля план по вводу жилья в республике выполнен на 52%: введено более 1 млн 636 тыс. кв. м. В сегменте коммерческого строительства сдано 58% от запланированного объема – это 66 многоквартирных домов общей площадью около 600 тыс. кв. м.

По программе социальной ипотеки выполнено 38% годового плана. Из 108 домов, которые должны быть построены в этом году, завершены 10 объектов общей площадью свыше 57 тыс. кв. м.

В сфере индивидуального жилищного строительства введено 978 тыс. кв. м жилья, что составляет 49% от плана.

Министр также сообщил о программах обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Среди детей-сирот в этом году насчитывается 641 получатель, при этом Госкомитет по закупкам согласовал заявку на проведение аукциона для приобретения 49 жилых помещений с федеральным софинансированием.

Среди многодетных семей с пятью и более детьми – 23 получателя. Все они уже получили сертификаты на жилье общей площадью 2 тыс. 340 кв. м, подбор квартир ведет Государственный жилищный фонд республики.

В категории молодых семей – 61 получатель. Девять семей уже использовали субсидии, остальные продолжают выбирать жилье.

К числу вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев в этом году относятся три получателя, из которых двое уже оформили сертификаты.

Айзатуллин также рассказал о строительстве социальных объектов, благоустройстве и модернизации инфраструктуры. По 14 объектам республиканской программы поддержки жилищного строительства контракты планируется заключить в мае.

В сфере образования в этом году реализуют семь школ, при этом контракт не заключен только по одному объекту в Казани – его планируют подписать 24 апреля. Общий объем выполнения работ составляет 29%, в работе находятся шесть объектов. Кроме того, строятся три детских сада, готовность которых достигла 39%.

Строительство приемно-диагностического отделения стационара в системе здравоохранения выполнено на 33%.

Совместно с Минспортом ведется работа по 14 объектам. Строительство крытых футбольных манежей выполнено на 11%, в Менделеевском районе продолжается строительство универсальной спортивной площадки.

Крупнейший спортивный объект – Центр развития футбола – готов на 68%. Строительство трех ледовых арен выполнено на 13%.

В сфере культуры реализуют семь объектов: три многофункциональных центра с готовностью 53% и четыре детские школы искусств, строящиеся в рамках нацпроекта «Семья» (14%).

В экологической сфере продолжается рекультивация иловых полей в Казани – выполнено 93% работ.

В рамках молодежной политики в этом году реализуют семь объектов. Строительство детских оздоровительных лагерей выполнено на 33%, работы ведутся на пяти площадках.

По другим республиканским программам реализуются 27 объектов. Строительство исполкомов выполнено на 37% (в работе 20 объектов), пунктов комплексного обслуживания населения – на 36%.

В 2026 году планируется благоустроить 51 общественное пространство, в работу уже взят один объект в Зеленодольском районе.

Модернизация инженерной инфраструктуры ведется в рамках восьми федеральных и республиканских программ. По ряду направлений – модернизации очистных сооружений, замене котлов и восстановлению уличного освещения – контракты уже заключены. До конца мая планируется завершить контрактацию по реконструкции сетей газопотребления и модернизации объектов ЖКХ.

По программе обеспечения населения питьевой водой заключены контракты по 43 объектам. Еще по 19 объектам их планируют заключить до конца апреля, по оставшимся 31 – до конца июня.

По федеральным программам запланирована реализация девяти объектов в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» и 17 объектов по линии модернизации коммунальной инфраструктуры.

Работы по модернизации очистных сооружений выполнены на 10% (в работе три объекта), по федеральному проекту модернизации коммунальной инфраструктуры – на 17% (15 объектов), по проекту развития сельских территорий – на 9% (шесть объектов).

Отдельно министр остановился на ситуации с производственным травматизмом. За последние две недели зафиксирован один тяжелый случай – падение корзины гидравлического подъемника из-за технической неисправности.

Он отметил, что для предотвращения нарушений требований охраны труда саморегулируемые организации и надзорные органы на постоянной основе проводят проверки строительных площадок.

С начала года саморегулируемые организации провели 819 проверок, из них 497 – с выездом на объекты. Дисциплинарные меры применялись 442 раза.

Инспекция Госстройнадзора провела 382 проверки, по итогам которых вынесено 156 постановлений о привлечении к административной ответственности.

Специалисты Главного инвестиционно-строительного управления провели 679 проверок, выявив 1436 нарушений, из которых 1302 уже устранены.

Также контрольные органы проверяют соблюдение санитарных норм в рамках санитарно-экологического двухмесячника. С 1 апреля Госстройнадзор провел 98 проверок, выявил 11 нарушений и составил три протокола – в отношении одного юридического и двух должностных лиц, часть материалов еще оформляется.

По итогам совещания было отмечено, что заказчикам, застройщикам, надзорным органам и муниципалитетам необходимо усилить контроль за соблюдением чистоты на стройплощадках и требований охраны труда.