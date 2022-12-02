«Свыше 150 победителей»: в Казани объявили «50 лучших инновационных идей для РТ»

В ГТРК «Корстон-Казань» прошла церемония награждения победителей ХVIII республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Премий удостоились свыше 150 человек, их награждал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Конкурс призван стимулировать инновационную деятельность ученых и изобретателей, студентов и школьников. Потенциал для реализации своих идей развития бизнеса по многим отраслям огромный. Особенно в текущих условиях, когда вопросы обеспечения технологического суверенитета выходят на первый план. В нашей республике есть все условия для инновационной и инвестиционной активности по различным направлениям», — заметил глава Правительства Татарстана.

Участникам конкурса Песошин пожелал воплощения идей в конкретные управленческие решения и производственные технологии.

В этом году инноваторы подали 1965 заявок. «Мы проводим конкурс в 18-й раз и получили свыше 27 тыс. заявок, из которых более 2,5 тыс. заявителей были поддержаны и рассмотрены как номинанты. Это армия людей, которые работают вокруг научных исследований, стоящих у истоков формирования инновационного бизнеса. Они получают возможность реализовать себя в разных сферах», — отметил директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов.

По его словам, республиканский конкурс постепенно становится межрегиональным. «В конкурсе участвовало свыше 16 регионов России. Мы увидели, что три государства тоже подали заявки в рамках конкурса. Хочется отметить, что десять лет назад мы открыли его для всех регионов России, а пять-шесть лет назад — для всех стран», — сказал он.

На мероприятии также проходила выставка, где свои проекты представили стартапы — победители прошлых лет. К примеру, среди представителей была компания «Алгамед», которая разработала устройство «Вертикализатор» и «Параподиум» для обучения функции вертикального стояния больных с мозжечковыми и вестибулярными расстройствами, а также страдающих ДЦП.

«Идея к нам пришла, когда один человек попал в ДТП и потерял возможность ходить. Мы сами разработали устройство. Сначала появился примитивный аппарат. Дальше начали смотреть бизнес-модель и думать, как мы можем помочь людям. Затем мы решили обратиться в ИВФ. Благодаря ИВФ мы получили грант», — поделился деталями технический директор «Алгамеда» Марат Халиуллин.

Он подчеркнул, что компания выигрывала два гранта: «Старт-1» и «Старт-2». «После первой победы мы собрали документацию и начали изготавливать пробные материалы, а благодаря „Старту-2“ мы за счет финансирования отдали оборудование в медицинские центры и частным клиентам. Сейчас получаем обратную связь и постоянно его дорабатываем», — пояснил Халиуллин.

На церемонии награждения стартапы и студенческие проекты получили награды по девяти номинациям:

«Перспектива»;

«Инновации в образовании»;

«Старт инноваций»;

«Наноимпульс»;

«Цифровая экономика»;

«Патент года»;

«Молодежный инновационный проект»;

«Проекты национальной технологической инициативы»;

«Социально значимые проекты».

Одним из победителей в номинации «Социально значимые гранты» стала студентка Дарья Смирнова. Она разработала проект по организации экологического молодежного досуга в Татарстане.

«Я подавала на конкурс проект „Экоферма“. Он направлен на развитие экологической культуры молодежи в Татарстане. Сейчас очень часто поднимается тема экологии. Целью проекта является появление у личности готовности воспринимать экологические проблемы, чтобы человек смог почувствовать всю природу, которая его окружает. Местом реализации проекта мы выбрали Татарстан», — рассказала участница.

Награждаемые получили премии в размере от 25 до 220 тыс. рублей, а также подарки от партнеров конкурса: ПАО «Ак Барс Банк», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», АО «Связьинвестнефтехим», АО «Химград», ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „IT-парк“». В марте 2023 года будут отбираться победители конкурса «Старт-2».