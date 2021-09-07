Свыше 14 тыс. татарстанцев проголосуют на думских выборах не по прописке

В Татарстане завершается прием заявлений о голосовании по месту фактического нахождения в дни выборов. На текущий момент заявки по технологии «Мобильный избиратель» подали более 14 тыс. жителей республики. Об этом сообщил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

«Количество людей, воспользовавшихся технологией, говорит о востребованности „Мобильного избирателя“ и о его удобстве. Если избиратель знает, что в дни голосования будет находиться, например, в командировке, он может подать заявление и 17, 18 или 19 сентября прийти на выборы на удобный для себя избирательный участок. Меньше недели осталось до завершения приема заявлений, стоит поторопиться», — предупредил он.

Подать заявление, чтобы проголосовать там, где удобно, можно до 13 сентября через портал госуслуг, в офисах МФЦ и территориальных избиркомах. Принимать такие заявления будут и в участковых комиссиях с 8 сентября. При подаче заявления важно указать избирательный участок, где планируется голосовать. Выбрать его можно на сайте Центризбиркома РТ в разделе «Найди свой избирательный участок» или через чат-бот республиканского Центризбиркома в мессенджере Тelegram.

В Татарстане 17, 18 и 19 сентября пройдет голосование на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Также в отдельных округах республики состоятся дополнительные выборы в Госсовет РТ и местные органы власти.