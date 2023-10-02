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Свыше 1,3 тыс. учителей переехали в Казань за последние пять лет
Система школьного образования Казани ежегодно пополняется учителями из других городов и регионов страны, которые выбирают столицу республики в качестве места для жизни. Так, за последние 5 лет в город переехали свыше 1,3 тыс. учителей, сообщил начальник Управления образования города Ирек Ризванов на деловом понедельнике.
«Один из примеров – учитель начальных классов лицея №146 Валентина Варламова. В прошлом году на всероссийском конкурсе "Педагогический дебют" она познакомилась с директором учреждения, заинтересовалась Казанью и переехали из Якутии. Сейчас она ведет социальные сети, где рассказывает о своей работе», – рассказал Ризванов.
Он также поздравил всех учителей с наступающим профессиональным праздником.
«Учителя все разные, но объединяет их главное – стремление к развитию и воспитанию детей. Их профессионализм и преданность делу позволяют говорить о высоком качестве образования с гордостью и уверенностью», – заключил Ризванов.
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